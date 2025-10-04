04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Shia Phoenix corre risco de expulsão após briga acalorada em “A Fazenda 17”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
shia-phoenix-corre-risco-de-expulsao-apos-briga-acalorada-em-“a-fazenda-17”

O ator Shia Phoenix corre risco de ser expulso de “A Fazenda 17” pelo mau comportamento exibido pós-festa, realizada na madrugada deste sábado (4/10). Segundo o Notícias da TV, a direção da Record avalia a situação, embora o ex-marido de Lidi Lisboa não tenha chegado às vias de fato na briga com Wallas Arrais. Nas redes sociais, o termo “Shia expulso” vem ganhando força, e o público aguarda um posicionamento da emissora, que deve ocorrer durante a edição ao vivo.

Durante a festa, Yoná Sousa precisou ser carregada por outros participantes devido a dores nas costas. Minutos depois, ela se recuperou e voltou ao evento, mas acabou sendo alvo de críticas de colegas pela suposta recuperação rápida. Em resposta, questionou: “Eu não posso me divertir? É bonito só me ver ali (deitada)?!”.

Veja as fotos

Reprodução: Record
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ninjas entram para conter briga na madrugadaReprodução: Record
Reprodução: Record
Ninjas entram na sede durante briga de Wallas e ShiaReprodução: Record
Reprodução: Record
Ninjas entram na sede durante briga de Wallas e ShiaReprodução: Record
Reprodução/Record
Shia Phoenix se envolve em discussão tensa em “A Fazenda”Reprodução/Record
Reprodução: Record
Shia recebendo a informação de que não teria mais imunidadeReprodução: Record
Reprodução/Record
Shia Phoenix e Lidi Lisboa participaram de “Power Couple Brasil”Reprodução/Record

Leia Também

As discussões se espalharam pela madrugada, envolvendo principalmente Shia, Wallas, Carol Lekker, Guilherme Boury, Martina Sanzi, Rayane Figliuzzi, Maria Caporusso, Luiz Mesquita, Matheus Martins e Créo Kellab.

O ponto mais crítico ocorreu entre Shia e Wallas. Conforme a produção, os participantes estavam trancados na sede quando Shia entrou no closet e entendeu que Wallas teria comentado sobre as mulheres da casa. A discussão começou e escalou rapidamente.

Irritado, Shia gritou que Wallas era “fraco” e, segundo o colega, afirmou que gostaria de agredir “dez pessoas que não revidariam”. A declaração provocou a reação de Wallas, que avançou sobre Shia. Outros peões, como Nizan e Matheus, intervieram para separar os dois, até que seguranças da produção entraram para impedir que a situação se transformasse em agressão física.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost