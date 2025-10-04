Shia Phoenix corre risco de expulsão após briga acalorada em “A Fazenda 17”

O ator Shia Phoenix corre risco de ser expulso de “A Fazenda 17” pelo mau comportamento exibido pós-festa, realizada na madrugada deste sábado (4/10). Segundo o Notícias da TV, a direção da Record avalia a situação, embora o ex-marido de Lidi Lisboa não tenha chegado às vias de fato na briga com Wallas Arrais. Nas redes sociais, o termo “Shia expulso” vem ganhando força, e o público aguarda um posicionamento da emissora, que deve ocorrer durante a edição ao vivo.
Durante a festa, Yoná Sousa precisou ser carregada por outros participantes devido a dores nas costas. Minutos depois, ela se recuperou e voltou ao evento, mas acabou sendo alvo de críticas de colegas pela suposta recuperação rápida. Em resposta, questionou: “Eu não posso me divertir? É bonito só me ver ali (deitada)?!”.
As discussões se espalharam pela madrugada, envolvendo principalmente Shia, Wallas, Carol Lekker, Guilherme Boury, Martina Sanzi, Rayane Figliuzzi, Maria Caporusso, Luiz Mesquita, Matheus Martins e Créo Kellab.
O ponto mais crítico ocorreu entre Shia e Wallas. Conforme a produção, os participantes estavam trancados na sede quando Shia entrou no closet e entendeu que Wallas teria comentado sobre as mulheres da casa. A discussão começou e escalou rapidamente.
Irritado, Shia gritou que Wallas era “fraco” e, segundo o colega, afirmou que gostaria de agredir “dez pessoas que não revidariam”. A declaração provocou a reação de Wallas, que avançou sobre Shia. Outros peões, como Nizan e Matheus, intervieram para separar os dois, até que seguranças da produção entraram para impedir que a situação se transformasse em agressão física.