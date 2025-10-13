13/10/2025
Shia se declara para Michelle Barros em “A Fazenda 17”: “Se não fosse casada”

Escrito por Portal Leo Dias
shia-se-declara-para-michelle-barros-em-“a-fazenda-17”:-“se-nao-fosse-casada”

Michelle Barros e Shia Phoenix seguem trocando confidências em “A Fazenda 17”. Depois que a ex-jornalista da Globo admitiu ter sentimentos pelo peão, mesmo sendo casada foi a vez dele se declarar nesta segunda-feira, (13/10). O ator afirmou que até namoraria a apresentadora, se não fosse um pequeno detalhe: o fato dela já estar comprometida.

Na área externa da sede, Michele e Shia se sentaram para conversar quando o peão decidiu fazer uma confissão direta. Ele relembrou uma conversa que teve com Nizan durante a festa do último fim de semana, em que chegou a dizer, em inglês, para evitar que os outros entendessem, que namoraria a jornalista se ela não fosse casada.

Veja as fotos

Foto/Record
Shia se declara para Michelle BarrosFoto/Record
Foto: Reprodução/RecordPlus
Michelle Barros e Shia PhoenixFoto: Reprodução/RecordPlus
Foto: Reprodução/RecordPlus
Michelle Barros e Shia PhoenixFoto: Reprodução/RecordPlus
michelle barros a fazenda rep
Reprodução / Record
Michelle BarrosReprodução / Record
Foto/Record
Shia se declara para Michelle BarrosFoto/Record

Desta vez, sem rodeios, Shia repetiu a declaração em português, alto e claro: “Foi a única coisa que eu falei, tá gravado, quando você sair assiste. Eu falei o que eu gostaria. Enfim só pra você saber, eu falei isso: ‘se não fosse casada eu namoraria com você’”. Apesar da sinceridade, o clima entre os dois estava longe de ser romântico e o ar era de tensão.

A identidade do marido de Michelle segue um mistério. Antes mesmo de entrar no reality show, a apresentadora já havia confirmado, em entrevista a Luciana Gimenez no SuperPop, que é casada, mas seu parceiro prefere manter a discrição. Michelle também contou que vive um relacionamento diferente: o marido passa boa parte do tempo fora do país.

Dentro do programa, ela reforçou várias vezes o status de casada e chegou a mostrar uma foto do companheiro para comprovar. Ainda assim, confessou ter ficado balançada por Shia. “De fato, há um sentimento”, admitiu, dizendo torcer para não ter magoado o marido. Apesar das revelações, Michelle e Shia decidiram seguir apenas como amigos.

