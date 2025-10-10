Shopping do Lar oferece até 30% de desconto e brinquedos a partir de R$5,99 na semana do Dia das Crianças

O Shopping do Lar está com promoções especiais em comemoração ao Dia das Crianças. Nesta semana, brinquedos selecionados estão com descontos de até 30%, com opções a partir de R$5,99. A ação busca atrair pais e familiares que desejam presentear os pequenos com preços acessíveis e variedade de produtos.

De acordo com a administração do estabelecimento, a campanha é por tempo limitado e segue válida até o dia 12 de outubro, data em que se celebra o Dia das Crianças.

O Shopping do Lar está localizado na Rua Isaura Parente, nº 3148, próximo à rotatória da AABB, em Rio Branco. Além dos descontos em brinquedos, o local conta com diversas opções de lojas e produtos voltados ao público infantil, oferecendo conveniência e praticidade para quem deseja garantir o presente ideal para o Dia das Crianças.

Veja alguns itens em promoção: