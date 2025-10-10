10/10/2025
Universo POP
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra

Show de Dua Lipa no RJ é transferido para Farmasi Arena; entenda o que mudou

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
show-de-dua-lipa-no-rj-e-transferido-para-farmasi-arena;-entenda-o-que-mudou

Há pouco mais de um mês para os shows do Brasil, Dua Lipa teve a apresentação da Radical Optism Tour do Rio de Janeiro transferida para a área externa da Farmasi Arena, na zona oeste da cidade. O evento, que será realizado no dia 22 de novembro, seria realizado no estádio do Nilton Santos (Engenhão).

Segundo o anúncio da Live Nation, empresa responsável pelo evento, a mudança se deu por conta de um jogo do Botafogo que foi marcado para o estádio. Ainda segundo o anúncio, todos os ingressos já adquiridos serão válidos no novo local e os portadores dos ingressos receberão um e-mail com mais informações.

Veja as fotos

Foto: Divulgação
Agenda da turnê da cantora Dua Lipa, que se apresentará em SP e no RJFoto: Divulgação
Foto: Reprodução/Instagram @dualipa
Dua Lipa e Malu GalliFoto: Reprodução/Instagram @dualipa
Reprodução: Instagram/@dualipa
Dua LipaReprodução: Instagram/@dualipa
Dua Lipa voltará a se apresentar no Brasil em 2025, informa insider (Reprodução: Instagram)
Dua Lipa voltará a se apresentar no Brasil em 2025, informa insider (Reprodução: Instagram)
Reprodução
Dua LipaReprodução

Leia Também

Sendo assim, aqueles que já possuem ingressos para o show não precisam trocá-los, e cada setor será realocada para uma área da arena:

Nilton Santos – Farmasi Arena

  • Pista Premium > Pista Premium
  • Pista > Pista
  • Cadeira Inferior > Pista Premium
  • Cadeira Superior > Pista
  • Cadeira Sul > Pista

Aqueles que optarem pelo reembolso deverão solicitar o cancelamento do ingresso até o dia 23/10/2025

De acordo com a legislação vigente, os clientes poderão optar pelo cancelamento dos ingressos em razão da mudança de local. Vale lembrar também que, após o cancelamento, os ingressos deixarão de ser válidos e não garantirão acesso ao novo local. Os ingressos serão reembolsados conforme os procedimentos abaixo:

1 – Compras on-line realizadas pelo site da Ticketmaster e na bilheteria:
Abertura de pedido de reembolso entre os dias 13/10/2025 às 15h00 e 23/10/2025 até às 23h59.

2 – Ingressos físicos
Comparecer à bilheteria entre os dias 14 e 24/10/2025. A bilheteria funciona de terça a sábado, das 10h às 17h – não há atendimento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou outros eventos. Tenha em mãos os ingressos que serão retidos e cancelados. Após isso, preencha o formulário de estorno.

Por fim, as formas de reembolso acontecerá conforme método de pagamento.

Cartão de crédito: o processo de estorno será realizado em até 02 ciclos de fatura, conforme a data de fechamento definida pelo emissor do cartão. Esse prazo pode variar de acordo com cada administradora do cartão. Cartões de Débito: o processo de estorno será finalizado em até 90 dias. Esse prazo pode variar de acordo com cada administradora.

Compras realizadas via débito Mastercard ou/e dinheiro: será necessário o titular comparecer na bilheteria oficial com os ingressos adquiridos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost