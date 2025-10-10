Show de Dua Lipa no RJ é transferido para Farmasi Arena; entenda o que mudou

Há pouco mais de um mês para os shows do Brasil, Dua Lipa teve a apresentação da Radical Optism Tour do Rio de Janeiro transferida para a área externa da Farmasi Arena, na zona oeste da cidade. O evento, que será realizado no dia 22 de novembro, seria realizado no estádio do Nilton Santos (Engenhão).

Segundo o anúncio da Live Nation, empresa responsável pelo evento, a mudança se deu por conta de um jogo do Botafogo que foi marcado para o estádio. Ainda segundo o anúncio, todos os ingressos já adquiridos serão válidos no novo local e os portadores dos ingressos receberão um e-mail com mais informações.

Agenda da turnê da cantora Dua Lipa, que se apresentará em SP e no RJ Foto: Divulgação Dua Lipa e Malu Galli Foto: Reprodução/Instagram @dualipa Dua Lipa Reprodução: Instagram/@dualipa Dua Lipa voltará a se apresentar no Brasil em 2025, informa insider (Reprodução: Instagram) Dua Lipa Reprodução

Sendo assim, aqueles que já possuem ingressos para o show não precisam trocá-los, e cada setor será realocada para uma área da arena:

Nilton Santos – Farmasi Arena

Pista Premium > Pista Premium

Pista > Pista

Cadeira Inferior > Pista Premium

Cadeira Superior > Pista

Cadeira Sul > Pista

Aqueles que optarem pelo reembolso deverão solicitar o cancelamento do ingresso até o dia 23/10/2025

De acordo com a legislação vigente, os clientes poderão optar pelo cancelamento dos ingressos em razão da mudança de local. Vale lembrar também que, após o cancelamento, os ingressos deixarão de ser válidos e não garantirão acesso ao novo local. Os ingressos serão reembolsados conforme os procedimentos abaixo:

1 – Compras on-line realizadas pelo site da Ticketmaster e na bilheteria:

Abertura de pedido de reembolso entre os dias 13/10/2025 às 15h00 e 23/10/2025 até às 23h59.

2 – Ingressos físicos

Comparecer à bilheteria entre os dias 14 e 24/10/2025. A bilheteria funciona de terça a sábado, das 10h às 17h – não há atendimento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou outros eventos. Tenha em mãos os ingressos que serão retidos e cancelados. Após isso, preencha o formulário de estorno.

Por fim, as formas de reembolso acontecerá conforme método de pagamento.

Cartão de crédito: o processo de estorno será realizado em até 02 ciclos de fatura, conforme a data de fechamento definida pelo emissor do cartão. Esse prazo pode variar de acordo com cada administradora do cartão. Cartões de Débito: o processo de estorno será finalizado em até 90 dias. Esse prazo pode variar de acordo com cada administradora.

Compras realizadas via débito Mastercard ou/e dinheiro: será necessário o titular comparecer na bilheteria oficial com os ingressos adquiridos.