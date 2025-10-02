Shows de Hungria são adiados após suspeita de intoxicação por metanol

Após ser internado às pressas, na manhã desta quinta-feira (2/10), por suspeita de intoxicação por metanol, o cantor Hungria vai precisar adiar os shows que faria no fim de semana. A informação foi confirmada pela assessoria do artista, através de uma nota publicada no Instagram.

“O cantor Hungria encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo”, começou o comunicado.

O adiamento

Ainda no texto, a equipe de Hungria confirmou a suspensão das apresentações: “Ele está sendo acompanhado pelo Dr. Leandro Machado, no Hospital DF Star, em Brasília. Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados”, afirmou.

E finalizou: “O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente. Agradecemos a compreensão dos fãs, da imprensa e de todos os parceiros neste momento”, concluiu.

Sintomas

A noticia de que o cantor Hungria foi internado às pressas, na manhã desta quinta-feira (2/10), por suspeita de intoxicação por metanol pegou os fãs de surpresa. O artista está sendo acompanhado no DF Star e um boletim médico detalhou como o paciente chegou à unidade de saúde.

“O cantor Gustavo da Hungria Neves foi admitido no Hospital DF Star em 2 de outubro com o quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica”, afirmou a nota.

Em seguida, o comunicado relatou: “Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro”, encerrou.

Mortes em São Paulo

Todos os sintomas do cantor de rap são previamente identificados pelos casos de intoxicação por metanol que já mataram seis pessoas em São Paulo, sendo um óbito confirmado e cinco sob suspeita.

Até o momento, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) não confirmou oficialmente nenhum caso de intoxicação por metanol na capital do país. A Polícia Civil do DF (PCDF), ao tomar conhecimento da notícia, enviou investigadores ao hospital para conversar com familiares do rap e instaurar inquérito policial para apurar a origem da possível contaminação.

Segundo a agenda de shows do dele, Hungria faria um show nesta sexta-feira (3/10) em Ribeirão das Neves (MG), que acabou cancelado. A assessoria de imprensa do cantor se manifestou, por meio de nota, e reforçou que a condição dele ocorreu após ingestão de bebida adulterada, “em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo”.