“Shrek – O Musical” chega a São Paulo em 2026 com Tiago Abravanel no papel principal

Inspirado no filme vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2002, “Shrek – O Musical” estreia em São Paulo no dia 15 de abril de 2026, no Teatro Renault. O ator e cantor Tiago Abravanel será o protagonista da produção, interpretando o icônico ogro que, no cinema, ganhou voz no Brasil através da dublagem de Cláudio Besserman Vianna, o Bussunda.

Com cenários grandiosos, figurinos premiados e efeitos especiais impressionantes, o espetáculo promete recriar, com humor e imaginação, o universo irreverente do ogro mais amado do planeta.

A história acompanha Shrek e seu inseparável amigo Burro Falante em uma jornada repleta de música, gargalhadas e aventuras. Ao longo do caminho, eles desafiam estereótipos e provam que todos merecem um final feliz — mesmo aqueles que fogem dos padrões dos contos de fadas.

Originalmente apresentado na Broadway em 2008, no Broadway Theatre, Shrek – O Musical conquistou plateias ao redor do mundo, com montagens em países como Espanha, França, Itália, Holanda, Alemanha, México, Argentina, Israel e Austrália. Baseado no filme da DreamWorks Animation e no livro de William Steig, o musical tem texto e letras de David Lindsay-Abaire e músicas de Jeanine Tesori. A produção é celebrada internacionalmente por seu humor, energia e pela mensagem positiva para toda a família.

A nova superprodução brasileira é uma realização do Instituto Artium, em coprodução com o Atelier de Cultura, os mesmos responsáveis por grandes sucessos do teatro musical no país, como Wicked – A História Não Contada das Bruxas de Oz, atualmente em cartaz no Teatro Renault.

Os ingressos já estão disponíveis no site ticketsforfun.com.br e na bilheteria do Teatro Renault, sem cobrança de taxa de conveniência.

Para quem busca uma experiência exclusiva, a produção oferece o Ogro Pass — promoção limitada a 50 ingressos por sessão nos setores Plateia VIP Pântano, Camarote VIP Pântano e Balcão VIP Pântano. O benefício é válido apenas nas primeiras 48 horas após a abertura de novas datas e inclui tour pelos bastidores do espetáculo. As regras completas estão disponíveis nas redes sociais oficiais de Shrek – O Musical.