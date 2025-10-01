Shutdown nos EUA começa após democratas e republicanos não aprovarem verba federal

O governo federal dos Estados Unidos entrou em paralisação à 0h01 desta quarta-feira (1º/10) após democratas e republicanos não chegarem a um consenso sobre a extensão do financiamento federal. A medida suspende temporariamente funções governamentais consideradas não essenciais, enquanto os legisladores negociam novas verbas.

Com a interrupção, serviços essenciais — como empréstimos para pequenas empresas, manutenção de parques nacionais e treinamentos profissionais para veteranos — ficam congelados. Funções ligadas à segurança nacional continuarão ativas, mas muitos funcionários, incluindo militares e policiais, não receberão salários durante o período de shutdown, informou o jornal The Washington Post.

Essa é a primeira paralisação desde janeiro de 2019 e a quarta registrada durante os dois mandatos de Donald Trump. Desta vez, autoridades sinalizaram que a suspensão pode ser usada como oportunidade para reformular agências federais e concentrar mais poder na Presidência.

Na conta oficial do X (antigo Twitter), a Casa Branca responsabilizou a oposição democrata, publicando até a imagem de um contador para reforçar o impacto do bloqueio de verbas. O impasse ocorreu depois que os democratas do Senado bloquearam um pacote temporário de financiamento, que havia sido aprovado anteriormente pela Câmara controlada pelos republicanos. O objetivo do pacote era dar mais tempo para negociações sobre o orçamento anual do governo.