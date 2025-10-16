sicoob-impulsiona-a-economia-e-celebra-marcos-internacionais

Neste mês de celebração mundial do cooperativismo, as cooperativas filiadas ao Sicoob Nova Central reforçam suas trajetórias de crescimento e o compromisso de transformar comunidades por meio da cooperação.

Em outubro de 2025, o cooperativismo financeiro celebra dois marcos importantes: o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito, comemorado no dia 16 de outubro, e o reconhecimento da Organização das Nações Unidas (ONU), que declarou 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas de Crédito.

Para o Sicoob Nova Central, que atua no fortalecimento das cooperativas de crédito em Goiás, Distrito Federal e Tocantins, a data é motivo de orgulho. “A celebração é um reconhecimento da relevância do modelo cooperativo na transformação de comunidades e no desenvolvimento social e econômico de todos os países”, ressalta Marcelo Baiocchi Carneiro, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Nova Central.

Marcelo Baiocchi Carneiro

Desde sua criação, em 2022, a Nova Central apoia suas filiadas que atuam com investimento social e justiça financeira, promovendo, assim, um modelo de crescimento sustentável.

O cooperativismo financeiro é hoje uma das maiores forças de desenvolvimento regional no Brasil, conectando crescimento econômico e transformação social. Nesse contexto, as cooperativas do Sicoob Nova Central têm se destacado como um dos sistemas regionais cooperativos mais sólidos e sustentáveis.

Criada em 1º de dezembro de 2022, a partir da integração entre o Sicoob Goiás Central e o Sicoob Planalto Central, a Nova Central nasceu com o propósito de fortalecer suas filiadas, integrar estratégias e modernizar a gestão no coração do país. Com sede em Goiânia (GO) e filial no Distrito Federal (DF), a instituição reúne 31 cooperativas filiadas com mais de 270 agências, 350 mil cooperados e ativos totais que superam os R$ 21 bilhões.

O crescimento também reflete a chegada de oito novas filiadas em 2025: Sicoob Coopercred, Sicoob Mineiros, Sicoob Credigoiás, Sicoob Centro-Oeste BR, Sicoob Credi Comigo, Sicoob Cooprem, Sicoob Empresarial e Sicoob Unicidades. Com isso, a Central amplia e fortalece a presença nos estados de Goiás, Tocantins e no Distrito Federal.

A Central também é a maior acionista com direito a voto no Banco Sicoob, o que reforça seu protagonismo na governança do sistema cooperativo nacional.

Compromisso Social

A atuação da Nova Central vai além do fortalecimento financeiro. A instituição entende que o verdadeiro impacto do cooperativismo está nas pessoas e nas comunidades. Por isso, incentiva ações que unem educação financeira, voluntariado e desenvolvimento sustentável. Somente entre janeiro e setembro de 2025, as cooperativas filiadas promoveram 609 ações sociais em 14 estados, beneficiando 108.286 pessoas e alcançando mais de 228 mil pessoas por meio de campanhas educativas. Os projetos somaram mais de R$ 1 milhão em recursos aplicados via leis de incentivo, reafirmando o compromisso do sistema com a transformação social e o investimento no bem comum.

Mais do que resultados, cada ação e cada conquista expressam o propósito de um sistema cooperativo que cresce com base em confiança, transparência e cooperação. “O sucesso da Central é o reflexo da força e trabalho estratégico das nossas cooperativas filiadas”, destaca Baiocchi.

Sicoob Nova Central

