Sicredi Biomas celebra marco histórico e conta com mais de 100 mil associados na região do Mato Grosso, Acre e Amazonas

A Sicredi Biomas celebra um momento histórico em sua caminhada: a Cooperativa chegou à marca de 100 mil associados e associadas durante o mês de setembro. Mais do que um número, essa conquista representa a confiança de milhares de pessoas que acreditam no cooperativismo como caminho para transformar vidas, negócios e comunidades.

A trajetória da instituição fortalece a essência do cooperativismo, evidenciando seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social em suas áreas de atuação. Contando com 32 agências, sendo 18 na região oeste do Mato Grosso, 11 na região do Acre e 3 na região sul do Amazonas. A Cooperativa conta também com uma agência móvel, que atualmente atende associados(as) da região de Mâncio Lima e Rodrigues Alves, no Acre.

O associado Sebastião Batista se tornou símbolo dessa conquista ao receber o número de associado 100 mil. Sua chegada não marca somente um registro, mas carrega o significado de todas as histórias que, juntas, fazem da Sicredi Biomas uma instituição financeira cada vez mais forte e representativa.

Eduardo Ferreira, presidente da Cooperativa, celebrou o momento e destacou a importância da participação de cada pessoa nessa jornada coletiva:

“Chegar à marca de 100 mil associados é motivo de muito orgulho. Esse resultado reflete a confiança de quem acredita no cooperativismo como forma de alcançar sonhos e construir oportunidades. Cada associado é parte essencial dessa história e fortalece a nossa missão de apoiar o desenvolvimento das comunidades. Seguiremos de portas abertas para acolher muito mais pessoas que desejam viver essa experiência transformadora”, afirmou.

Ao longo dos anos, a Sicredi Biomas se destaca com iniciativas de educação financeira, apoio a projetos culturais e sociais, além de programas educacionais voltados à cidadania e incentivo à agricultura familiar. Essas são algumas das ações que contribuem para o desenvolvimento regional.

A marca de 100 mil associados e associadas é o reflexo da força de um modelo que se baseia na cooperação e no pertencimento. Mais do que celebrar um número, a Sicredi Biomas celebra histórias de vida, conquistas coletivas e a certeza de que, juntos, é possível ir além.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

