Sicredi Biomas destaca dedicação dos professores parceiros por meio de iniciativas do Programa A União Faz a Vida

A Sicredi Biomas celebra o Dia do Professor com reconhecimento e gratidão a todos que dedicam sua vida ao ensino, ao diálogo e à formação de cidadãos comprometidos com o bem comum. Por meio do Programa A União Faz a Vida (PUFV), principal iniciativa de responsabilidade social do Sicredi, a Cooperativa reforça a importância da parceria com as escolas na promoção de uma educação que transforma realidades e fortalece comunidades.

Presente em 21 cidades e 2 estados, abrangendo áreas de atuações da Sicredi Biomas no Mato Grosso e no Acre, o programa envolve 65 escolas parceiras, 1.402 educadores e 21.094 estudantes, que em 2024 desenvolveram mais de 1.200 projetos voltados ao aprendizado significativo e à vivência dos valores de cooperação e cidadania. Essa atuação conjunta entre o Sicredi, as escolas e os educadores demonstram o impacto positivo de uma rede comprometida com o desenvolvimento humano e com a construção de uma sociedade mais solidária.

O papel dos professores vai muito além da sala de aula. São eles que, diariamente, transformam o conhecimento em prática, despertam o interesse dos estudantes e constroem caminhos de aprendizado baseados no diálogo e na cooperação. Com dedicação, criatividade e sensibilidade, esses profissionais dão vida às atividades do PUFV, conduzindo projetos que valorizam o protagonismo estudantil e fortalecem os laços entre escola e comunidade. Cada proposta nasce do olhar atento de um educador que enxerga no ensino uma oportunidade de inspirar e fazer a diferença.

A metodologia do PUFV estimula a construção coletiva do saber, baseada em valores como respeito à diversidade, diálogo, justiça, empreendedorismo e solidariedade. Em sala de aula e nas comunidades, professores e estudantes exploram o mundo ao redor e transformam suas descobertas em experiências que fortalecem vínculos, inspiram atitudes e promovem a cooperação como prática de vida.

Símbolo do programa, a abelha representa o espírito colaborativo que também move o trabalho dos professores: cada gesto de ensino é como um ato de polinização, semeando ideias, florescendo talentos e fazendo nascer novas possibilidades de futuro.

Neste Dia dos Professores, a Sicredi Biomas, coloca no ar um material de divulgação da Escola Municipal Indígena do Vale do Guaporé e anexas em Comodoro no Mato Grosso que representa a educação indígena e a conservação da cultura do local e o desenvolvimento da cooperação através de iniciativas pedagógicas que você pode assistir através do Instagram:@SicrediBiomas.

