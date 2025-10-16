Sicredi reforça compromisso com prosperidade e desenvolvimento social

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 120 anos de história, segue expandindo a atuação em diferentes frentes para impactar positivamente os associados e as comunidades.

Em setembro de 2025, alcançou o marco de 3 mil agências em funcionamento, espalhadas em mais de 2,1 mil municípios de todas as regiões do país. Em mais de 200 localidades, é a única instituição financeira com presença física, incluindo cidades com menos de 2 mil habitantes.

A expansão deve continuar com a abertura de outros 270 espaços ainda este ano, totalizando investimentos superiores a R$ 310 milhões levando benefícios para associados e comunidades.

Como ilustra o presidente da Central Sicredi Brasil Central, Celso Figueira: “Nosso diferencial está na essência, somos uma sociedade de pessoas e não de capital. Isso significa que nossos associados são os donos da instituição e os resultados são distribuídos proporcionalmente ao fim de cada ano”.

Essa premissa guia a prática de taxas justas, decisões tomadas em assembleias e o retorno social por meio de programas e fundos que beneficiam a todos.

Além da solidez financeira, o Sicredi se destaca pelo impacto social. Em 2024, foram destinados R$ 435 milhões a projetos por meio do Fundo Social, patrocínios e leis de incentivo. Esses recursos apoiaram iniciativas voltadas para educação, cultura, esporte, meio ambiente, segurança e inclusão social.

A Fundação Sicredi, criada em 2005, ampliou esse alcance ao coordenar programas sistêmicos em mais de 2 mil municípios. Entre os destaques estão as iniciativas educacionais que já envolveram mais de 5,3 milhões de crianças e adolescentes, cerca de 250 mil educadores e quase 5 mil escolas.

O Sicredi reforça que as agências não se restringem ao atendimento tradicional: são espaços de relacionamento, acolhimento e orientação, fundamentais para fortalecer vínculos e gerar desenvolvimento local.

“Essa proximidade se soma à forte presença digital, já que mais de 96% das transações do Sicredi acontecem por canais digitais, numa estratégia que integra o físico ao digital e garante conveniência sem perder o contato humano, tão importante para nós”, explica Celso.

O cooperativismo praticado pelo Sicredi também se traduz em empoderamento e cidadania.

Os comitês de mulheres já impactaram mais de 4.200 associadas em todo o Brasil, enquanto os comitês de jovens envolveram mais de 2 mil participantes em projetos de liderança e engajamento comunitário.

Já o programa de educação financeira alcançou a marca de 37 milhões de pessoas impactadas, oferecendo ferramentas para transformar hábitos e promover o equilíbrio econômico das famílias.

Iniciativas inovadoras como a plataforma Sicredi na Comunidade conectam quem deseja apoiar causas sociais a projetos transformadores. Mais de 88 mil pessoas já utilizaram a ferramenta, e quase 50 mil concluíram pelo menos um dos cursos gratuitos oferecidos.

Com mais de 45 mil colaboradores e reconhecido em 2024 como a melhor empresa para trabalhar no Brasil na categoria empresas gigantes, o Sicredi demonstra que o modelo de gestão vai além do resultado econômico.

“Combinamos solidez, proximidade, governança participativa e investimento social. Esse conjunto reafirma nossa essência cooperativa e o compromisso de construir juntos uma sociedade mais próspera”, destaca Celso Figueira.

