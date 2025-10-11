Silvia Abravanel fala da emoção de voltar ao Bom Dia & Cia: “3º filho”

O SBT preparou uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças, e uma das grandes surpresas é o retorno de Silvia Abravanel ao comando do clássico Bom Dia & Cia neste sábado (11/10). A apresentadora comandou o programa entre 2015 e 2022, e marcou gerações se tornando símbolo das manhãs de muitas famílias.

Em entrevista à coluna Fábia Oliveira, Silvia relembrou o momento em que soube que voltaria a comandar o especial de Dia das Crianças. Por trás desse reencontro cheio de nostalgia, havia também muita emoção e ansiedade. “Tive 900 tipos de emoções dentro de mim quando recebi a notícia”, contou ela.

A apresentadora afirma que o Bom Dia & Cia é como “um terceiro filho” e que voltar ao palco foi reviver uma parte importante da sua trajetória. “Na hora que pisei no palco, lembrei da minha primeira vez. Borboletas no estômago, muito amor e muita paixão por esse programa”, falou ela que ainda revelou novidades quem vem aí:

“Para 2026 vem uma Silvia Abravanel para o Brasil todo, com um projeto que vai trazer, além de cultura, arte, música, entretenimento, cores histórias que irão mexer com o imaginária das crianças e também dos papais, e quem sabe até uma Silvinha cantando e dançando para a criançada. Me revelando uma artista completa”, entregou.

Confira a entrevista completa com Silvia Abravanel

Você marcou a infância de milhões de brasileiros à frente do Bom Dia & Cia. Como foi voltar ao programa especialmente para a Semana das Crianças?

Meu Deus do céu, quando eu recebi a mensagem do meu diretor, dizendo que eu ia apresentar o Bom Dia & Cia – Especial Dia das Crianças tive ‘900 tipos de emoções’ dentro de mim por todo meu histórico com esse programa. Todos os melhores momentos, os mais engraçados momentos, os mais emocionantes, meu envolvimento desde quando era diretora de todas as crianças que o apresentaram até o último dia do mesmo! Mas confesso que tive borboletas no meu estômago de medo a muita muita gratidão e alegria. Emoção demais!

O que mais te emocionou nessa gravação? Houve aquele friozinho na barriga, como se fosse a primeira vez?

Na hora que pisei no palco emocionei, lembrei da minha primeira vez no palco do Bom Dia & Cia em 2015. Borboletas no estômago, muito amor, muita paixão por esse programa que considero meu terceiro filho.

O Dia das Crianças é sempre um momento de afeto e memória. Qual lembrança da sua infância mais te inspira até hoje no trabalho com os pequenos?

Ah, fui criada como criança, tive uma excelente infância aqueles de brincar, de pular corda , brincar de queimada, pega-pega, andar de patins, brincar de bonecas, subir em árvores pra comer frutas, plantar hortinha, tomar leite ordenhado da vaca e por aí vai. Uma infância bem saudável, rica de bons memoráveis momentos e muito muito feliz.

Hoje não se tem mais tantos programas infantis e apresentadoras infantis como antigamente, principalmente na TV aberta. Como você vê essa mudança?

Uma tristeza, pois existem crianças que ainda são crianças que querem brincar de coisas infantis, vivenciarem a infância como deve ser e com essa escassez de programação infantil na televisão aberta eles ficam sem opções saudáveis. Por isso irei honrar o desejo do meu paizinho amado de seguir com o Sábado Animado, mesmo que simples, sem aquele glamour que as pessoas amam e valorizam, com brincadeira lúdicas e educacionais. Uma apresentadora sem fantasias que representa as mamães do Brasil, até meus 90 anos, se Deus quiser, e ele quer, pois faço como muito amor carinho honra e louvor o meu trabalho para as crianças e suas famílias.

Silvio Santos e Silvia Abravanel

O Teleton tem um significado muito especial na sua vida, já que nasceu de uma causa pessoal ligada à sua filha. Como você vê a importância dessa campanha no Brasil hoje?

Deus me usou para que o Teleton no Brasil tivesse vida, nascesse , fosse uma luz no fim do túnel para muitos que da AACD dependem! Eu vejo como um grato presente na minha vida e de muitos brasileiros, mesmo que não valorizem o start desse projeto pela qual minha filha, Luana, de 27 anos, PCD, foi o grande motivo. Sou muito grata a Deus e a quem acreditou nessa história e deu valor como meu pai. Deus sabe de todas as coisas.

Você acredita que a TV ainda tem um papel essencial para mobilizar as pessoas em causas sociais, especialmente quando envolve crianças?

Hoje em dia, após 28 anos , as pessoas deram crédito ao Teleton/AACD. No início foi mais difícil por ser uma causa que dependia e depende de doações e por muitas vezes pegamos o Brasil e seu povo maravilho em situações tensas, onde as pessoas tinham que driblar as contas do final do mês e ainda assim faziam suas doenças. Gratidão e bençãos.

Mas graças a Deus, com a honestidade do meu pai, que foi fazendo questão juntamente com a diretoria e todos os envolvidos no Teleton/AACD, de prestar contas com a população de cada feito, cada obra, dos valores arrecadados, das doações, essa causa foi grandemente abençoada e abraçada. Sendo principalmente importante para as crianças, na sua maioria, que dependem de um tratamento, uma cirurgia, até uma prótese de membros ou cabeça. Muitas bençãos e gratidão.

Depois de tantos anos dedicados às crianças na TV, quais são os próximos passos da Silvia Abravanel? Podemos esperar novos projetos na televisão ou fora dela?

Curiosos rs.. Ainda esse ano de 2025 tenho protejo de estender meu trabalho para outras plataformas sem ser a televisão com conteúdo educacional, instrutivo, lúdico, mas também bem divertido, interativo e bem familiar, onde desde o bebê até os mais experientes (os bisavós) podem estar com as crianças. Conteúdo para toda a família!

Para 2026 vem uma Silvia Abravanel para o Brasil todo, com um projeto que vai trazer, além de cultura, arte, música, entretenimento, cores histórias que irão mexer com o imaginária das crianças e também dos papais, e quem sabe até uma Silvinha cantando e dançando para a criançada. Me revelando uma artista completa.

Você se enxerga como a última grande apresentadora infantil da TV aberta no Brasil? Como é carregar esse título em tempos de YouTube, TikTok e influenciadores mirins?

Eu me valorizo sim, amo o que eu faço. Um dia meu pai acreditou no meu potencial e me deu voz, me deu chance de entrar nesse mundo infantil, e hoje e pra sempre irei honrar essa chance, essa credibilidade, esse presente dele pro meu profissional, por qual sou extremamente grata. Também sou diferente de todas as incríveis apresentadoras que já tiveram seus espaços, cada uma com suas qualidades especiais. Hoje sou mais uma representante das mamães, o que me torna diferente e alcançável!

Uma responsabilidade gigante, pois não é fácil ter que brigar com pessoas que também têm seus talentos e adoração do público infanto juvenil, que amam uma tecnologia em um programa que é lúdico e sem aqueles atrativos que todos admiram e valorizam. Mato vários leões ao dia. Porém. mesmo assim. não arredo pé de estar ali levando o infantil para as crianças que têm que vivenciar a infância e não pular essa fase tão importantes para as vidas delas.

Faço com honra e amor para que elas tenham uma fase incrível e importante para o desenvolvimento bom e saudável delas, amo crianças e luto pelo melhor a cada uma delas.

Se pudesse deixar uma mensagem para as crianças de hoje, qual seria?

Crianças, estou aqui com todo amor do universo por vocês. Peço de coração que valorizem o meu trabalho, que faço para que vocês vivenciem essa fase da vida de vocês que é muitíssimo importante para o desenvolvimento psicológico. Vamos aprender brincando, nos divertindo com suas famílias e ainda ganhando um presente muito legal?! Aceitem meu convite e venha participar desse programa feito por uma família chamada Sábado Animado. Esperamos com muito amor e alegria cada um de vocês e suas famílias.

Semana especial

O Bom Dia & Cia com Silvia Abravanel será exibido neste sábado (11/10), das 6h45 às 11h. No domingo (12/10), quem comandará a atração será Emília e Narizinho, da série O Picapau Amarelo. Ao longo da semana também passaram Patati Patatá (6/10), Ana Castela (7/10), Gato Galáctico (8/10), Maria Clara e JP (9/10) e Natan Por Aí (10/10).

A partir de 13 de outubro, o programa retoma sua programação habitual, sob o comando de Patati Patatá, de segunda a sexta-feira, às 8h30.