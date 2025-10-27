27/10/2025
Universo POP
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira

“Símbolo de sua derrota e pequenez”, diz Eduardo Bolsonaro sobre foto de Lula e Trump

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“simbolo-de-sua-derrota-e-pequenez”,-diz-eduardo-bolsonaro-sobre-foto-de-lula-e-trump

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comentou os registros do encontro entre os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que aconteceu nesse domingo (26/10). Para o parlamentar, registros da reunião são o símbolo da “derrota e pequenez” de Lula, que estaria se submetendo à “força inequívoca” de Trump.

“Precisamos aprender diferenciar narrativa de realidade, jornalismo de assessoria. Vocês acham que é minimamente crível atrelar vitória a um regime de exceção sendo publicamente humilhado? Um regime de exceção, que há poucos meses atrás, agia sem prestar contas a ninguém, sem qualquer consequência sobre seus atos?”, iniciou o filho de Jair Bolsonaro.

Veja as fotos

Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva se encontraram na Malásia / Foto: Reprodução G1
Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva se encontraram na Malásia / Foto: Reprodução G1
Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva se encontraram na Malásia / Foto: Reprodução G1
Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva se encontraram na Malásia / Foto: Reprodução G1
Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva se encontraram na Malásia / Foto: Ricardo Stuckert
Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva se encontraram na Malásia / Foto: Ricardo Stuckert
Reprodução / Global TV e GloboNews
Donald Trump e LulaReprodução / Global TV e GloboNews
Reprodução / Globo e Fox News
Lula e Donald TrumpReprodução / Globo e Fox News

Leia Também

“Foto com Donald Trump seria vitória se esse fosse um governo alinhado à direita. No caso do Lula, é o símbolo da sua derrota e pequenez, tendo que se submeter a força inequívoca do Presidente Trump, a quem Lula odeia e chamava de “nova cara do nazi-fascismo”. Seria o mesmo que dar vitória ao Bolsonaro por ele ser obrigado a implorar por reunião e ter que tirar foto com Maduro, e ainda sendo obrigado a prestar satisfação dos seus atos e obrigado a falar do seu rival ex-presidente. Já imaginou isso?”, continuou o parlamentar.

Segundo ele, o governo Lula é um “regime acuado nas cordas, sendo internacionalmente sancionado e tendo que prestar contas de suas arbitrariedades”.

“O que vejo é uma tirania liderada por homens medíocres sendo disciplinada em público, enquanto os macaquinhos adestrados na mídia paga precisam criar todo tipo de narrativa tosca para transformar humilhação pública em vitória”, finalizou o deputado.

Reunião entre líderes

Lula e Trump se reuniram na capital da Malásia, nesse domingo (26/10), em um encontro que durou 50 minutos e foi elogiado por ambos.

Os presidentes falaram posteriormente que as tarifas aplicadas ao Brasil foram um dos temas e que pode haver acordo já nos próximos dias. “Acho que vamos conseguir fazer alguns acordos muito bons que estamos discutindo, e eu acho que vamos acabar tendo um relacionamento muito bom”, disse Trump.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost