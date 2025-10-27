“Símbolo de sua derrota e pequenez”, diz Eduardo Bolsonaro sobre foto de Lula e Trump

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comentou os registros do encontro entre os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que aconteceu nesse domingo (26/10). Para o parlamentar, registros da reunião são o símbolo da “derrota e pequenez” de Lula, que estaria se submetendo à “força inequívoca” de Trump.

“Precisamos aprender diferenciar narrativa de realidade, jornalismo de assessoria. Vocês acham que é minimamente crível atrelar vitória a um regime de exceção sendo publicamente humilhado? Um regime de exceção, que há poucos meses atrás, agia sem prestar contas a ninguém, sem qualquer consequência sobre seus atos?”, iniciou o filho de Jair Bolsonaro.

“Foto com Donald Trump seria vitória se esse fosse um governo alinhado à direita. No caso do Lula, é o símbolo da sua derrota e pequenez, tendo que se submeter a força inequívoca do Presidente Trump, a quem Lula odeia e chamava de “nova cara do nazi-fascismo”. Seria o mesmo que dar vitória ao Bolsonaro por ele ser obrigado a implorar por reunião e ter que tirar foto com Maduro, e ainda sendo obrigado a prestar satisfação dos seus atos e obrigado a falar do seu rival ex-presidente. Já imaginou isso?”, continuou o parlamentar.

Segundo ele, o governo Lula é um “regime acuado nas cordas, sendo internacionalmente sancionado e tendo que prestar contas de suas arbitrariedades”.

“O que vejo é uma tirania liderada por homens medíocres sendo disciplinada em público, enquanto os macaquinhos adestrados na mídia paga precisam criar todo tipo de narrativa tosca para transformar humilhação pública em vitória”, finalizou o deputado.

Reunião entre líderes

Lula e Trump se reuniram na capital da Malásia, nesse domingo (26/10), em um encontro que durou 50 minutos e foi elogiado por ambos.

Os presidentes falaram posteriormente que as tarifas aplicadas ao Brasil foram um dos temas e que pode haver acordo já nos próximos dias. “Acho que vamos conseguir fazer alguns acordos muito bons que estamos discutindo, e eu acho que vamos acabar tendo um relacionamento muito bom”, disse Trump.