Simone Mendes emociona Lucas Guimarães com homenagem durante o “Eita, Lucas”

Escrito por Portal Leo Dias
Simone Mendes é a convidada do programa “Eita, Lucas”, comandando por Lucas Guimarães, do próximo sábado (25/10). O portal LeoDias teve acesso com exclusividade a um momento emocionante que vai rolar no palco da atração do SBT neste fim de semana. A cantora arrancou lágrimas do apresentador ao homenageá-lo durante a gravação: “Merece o mundo de uma forma grandiosa”, disse a sertaneja à Guimarães.

“Se tem alguém que tem a energia do ‘Eita, Lucas’ é Simone Mendes. A Simone nasceu para estar no meio do povo e se tem uma coisa que não falta no Eita, Lucas’ é essa energia que a gente ama”, destacou ele durante a atração.

Veja as fotos

Simone Mendes emociona Lucas GuimarãesReprodução/SBT
Lucas Guimarães comanda o programa “Eita Lucas!”Divulgação
Simone Mendes emociona Lucas GuimarãesReprodução/SBT
Simone MendesFoto: Reprodução/Instagram @simonemendes
Simone Mendes emociona Lucas GuimarãesReprodução/SBT

Simone afirmou que sua essência é popular: “A gente que é do povo, não tem como esconder. A gente ama estar perto das pessoas. São eles que movem a nossa história e nossa vida”.

Simone Mendes ressaltou a alegria de ver o amigo realizando o sonho de ser apresentador. “Poder estar aqui hoje no seu programa, principalmente para mim que sou sua amiga pessoal, é uma alegria muito grande. Afinal de contas, eu conheço esse sonho de perto e ver tudo isso se realizar assim é poder ver a boa mão de Deus sobre a sua vida”, declarou.

A artista homenageou Lucas e desejou ainda mais sucesso ao também influenciador. “Eu desejo todo sucesso do mundo, que a audiência do seu programa alcance o país inteiro. Se tem uma pessoa que merece o mundo de uma forma grandiosa, é você”, concluiu.

