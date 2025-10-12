12/10/2025
Simone Mendes para parque de diversões em SC e causa alvoroço em passeio com os filhos

Escrito por Portal Leo Dias
simone-mendes-para-parque-de-diversoes-em-sc-e-causa-alvoroco-em-passeio-com-os-filhos

Simone Mendes parou tudo durante um passeio em família no Beto Carrero World, em Penha, litoral de Santa Catarina, neste domingo (12/10). A cantora de “Erro Gostoso” teve um motivo especial para visitar o parque: celebrar o Dia das Crianças ao lado dos filhos, Henry, de 11 anos, e Zaya, de 4.

Como era de se esperar, Simone não passou despercebida. Sua presença atraiu uma verdadeira multidão de fãs, que se aglomeraram para vê-la de perto. Diante do alvoroço, seguranças e funcionários do parque precisaram intervir para ajudar a conter o público e garantir a segurança de todos.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram @simonemendes
Simone Mendes causa alvoroço em parque durante passeio com os filhosReprodução: Instagram @simonemendes
Reprodução
Simone Mendes causa alvoroço em parque durante passeio com os filhosReprodução
Reprodução
Simone Mendes causa alvoroço em parque durante passeio com os filhosReprodução

Mesmo em um momento de lazer, a artista manteve sua simpatia habitual. Atenciosa, posou para fotos, distribuiu sorrisos e esbanjou carinho aos admiradores que cruzavam seu caminho.

Em determinado momento, Simone surpreendeu o público ao cantar, a capela, um trecho de “P do Pecado”, parceria com o grupo Menos é Mais. O vozeirão da sertaneja ecoou pelo parque e foi prontamente acompanhado pelos fãs, que sabiam a letra de cor.

Nas redes sociais, tanto Simone quanto o marido, Kaká Diniz, compartilharam registros da viagem. A cantora mostrou um dos momentos mais divertidos do passeio: uma atração em que adultos e crianças assumem o volante e encaram um percurso cheio de desafios, como se estivessem em uma pista real. Ao final do dia, Henry e Zaya ainda ganharam um presente especial para encerrar a data em grande estilo.

