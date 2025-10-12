Simone Mendes para parque de diversões em SC e causa alvoroço em passeio com os filhos

Simone Mendes parou tudo durante um passeio em família no Beto Carrero World, em Penha, litoral de Santa Catarina, neste domingo (12/10). A cantora de “Erro Gostoso” teve um motivo especial para visitar o parque: celebrar o Dia das Crianças ao lado dos filhos, Henry, de 11 anos, e Zaya, de 4.
Como era de se esperar, Simone não passou despercebida. Sua presença atraiu uma verdadeira multidão de fãs, que se aglomeraram para vê-la de perto. Diante do alvoroço, seguranças e funcionários do parque precisaram intervir para ajudar a conter o público e garantir a segurança de todos.
Mesmo em um momento de lazer, a artista manteve sua simpatia habitual. Atenciosa, posou para fotos, distribuiu sorrisos e esbanjou carinho aos admiradores que cruzavam seu caminho.
Em determinado momento, Simone surpreendeu o público ao cantar, a capela, um trecho de “P do Pecado”, parceria com o grupo Menos é Mais. O vozeirão da sertaneja ecoou pelo parque e foi prontamente acompanhado pelos fãs, que sabiam a letra de cor.
Nas redes sociais, tanto Simone quanto o marido, Kaká Diniz, compartilharam registros da viagem. A cantora mostrou um dos momentos mais divertidos do passeio: uma atração em que adultos e crianças assumem o volante e encaram um percurso cheio de desafios, como se estivessem em uma pista real. Ao final do dia, Henry e Zaya ainda ganharam um presente especial para encerrar a data em grande estilo.