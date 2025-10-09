Simulação de queda de avião interrompe voos no Aeroporto de Cruzeiro do Sul nesta quinta

O Aeroporto de Cruzeiro do Sul realiza nesta quinta-feira (9), a partir das 9h, um exercício simulado de emergência aeronáutica em escala real. A ação tem como objetivo avaliar a capacidade de resposta das equipes técnicas em situações de emergência, além de testar a efetividade do plano de contingência e aprimorar a integração entre os órgãos envolvidos.

Durante o treinamento, as operações aéreas estarão suspensas temporariamente entre 9h e 12h, medida necessária para garantir a segurança e a fluidez das atividades do simulado. Após esse período, o aeroporto retomará sua programação normal de voos e atendimentos.

As instituições participantes seguirão os protocolos previamente estabelecidos, permitindo avaliar a eficiência dos sistemas de comunicação e o tempo de resposta das equipes diante de uma situação de emergência real.

O exercício faz parte das ações de rotina de segurança operacional da aviação civil e tem o propósito de assegurar que o aeroporto e seus parceiros estejam preparados para agir de forma rápida, coordenada e eficaz em casos de incidentes aeronáuticos.