Simulado de emergência no aeroporto de Cruzeiro do Sul surpreende moradores e gera boatos nas redes

Um treinamento de emergência realizado na manhã desta quarta-feira (8) no Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul chamou a atenção de moradores da região da AC-405 e gerou uma onda de especulações nas redes sociais e grupos de WhatsApp.

Sem saber que se tratava de um simulado, uma moradora da área gravou um áudio descrevendo o intenso movimento de viaturas, ambulâncias e carros do Corpo de Bombeiros, acreditando estar presenciando um grave acidente ou uma ocorrência real de incêndio. A gravação rapidamente se espalhou nas redes sociais e chamou atenção pelo tom de preocupação e riqueza de detalhes.

“E aí, Rafaela, eu acho que era bem umas 10h30 para 11h00, aqui passou primeiro dois carros da polícia, aí depois mais dois, aí passou cinco, seis carros da polícia, aí depois passou dois bombeiros, aí quatro carros do bombeiro, aí depois passou dois SAMU… tudo chutado com a ‘seringa’ ligada”, disse a moradora, em referência às sirenes.

Ainda no áudio, ela relata o deslocamento das viaturas em direção ao bairro Igarapé Preto e menciona que ambulâncias pareciam estar indo ao Hospital do Juruá, reforçando a impressão de um caso real. “Só sei dizer que o caso tá a sério, minha irmã”, conclui.

Apesar da comoção, o movimento se tratava de um simulado de emergência, prática comum nos aeroportos brasileiros e exigida pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O exercício visa treinar equipes de segurança, bombeiros, SAMU e demais órgãos de resposta rápida para atuação em situações reais, como acidentes aéreos ou emergências com passageiros.

A administração do aeroporto e os órgãos envolvidos ainda não haviam emitido nota oficial até o fechamento desta matéria, mas fontes confirmaram se tratar de um treinamento previamente planejado, sem qualquer incidente real.

Veja o vídeo: