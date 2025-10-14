Sindicato dos Mototaxistas reage e acusa vereador de declarações ‘infundadas e irresponsáveis’

O Sindicato dos Mototaxistas, Motoboys e Motofretes do Estado do Acre (SINDIMOTO/AC) divulgou, nesta segunda-feira (14), uma nota pública em que manifesta repúdio às declarações do vereador Eber Machado, classificadas como “infundadas e irresponsáveis”. O posicionamento foi assinado pelo presidente da entidade, Eriberto Gomes da Silva, e pelo associado Airton Silva de Souza.

A nota surgiu após o parlamentar publicar em suas redes sociais na última segunda-feira (13), criticando a entrega de um banco feito pela Prefeitura de Rio Branco, na região central da capital, ao lado do Terminal Urbano, direcionado aos mototaxistas do município.

De acordo com o sindicato, as falas do parlamentar teriam caráter “politiqueiro” e buscariam descredibilizar tanto o trabalho da categoria quanto a atual gestão municipal. A entidade rebateu as críticas sobre a instalação de um banco ao lado do Terminal Urbano de Rio Branco, apontando que o equipamento é uma cortesia da Prefeitura e tem como objetivo oferecer um espaço de descanso e convivência aos mototaxistas fora do horário de trabalho.

O SINDIMOTO/AC também esclareceu que o banco não substitui os três abrigos cobertos já disponíveis nas proximidades do terminal, reforçando que as declarações do vereador deturpam a realidade e desrespeitam os profissionais que “enfrentam diariamente o trânsito para sustentar suas famílias com dignidade”.

Confira a nota na íntegra: