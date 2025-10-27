27/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana

Síndrome da pressa: conheça os sintomas, as causas e os tratamentos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
sindrome-da-pressa:-conheca-os-sintomas,-as-causas-e-os-tratamentos

O mundo parece girar mais rápido e a cabeça acompanha o movimento. Entre prazos, notificações e metas inalcançáveis, há quem viva em estado de urgência constante, como se o tempo estivesse sempre acabando. É nesse cenário que surge a chamada síndrome da pressa, um comportamento que traduz o colapso silencioso da era da produtividade.

Leia também

“A síndrome da pressa é um reflexo do nosso tempo”, explica Roosevelt Lewis, especialista em saúde mensal e diretor do The Roosevelt Center, clínica voltada à comunidade brasileira na região de New England (EUA).

“Vivemos em uma era marcada pela hiperconectividade, pela busca constante por produtividade e pela sensação que nunca há tempo suficiente para nada. Essa aceleração contínua faz com que o cérebro permaneça em estado de alerta quase permanente, como se estivéssemos sempre correndo contra o relógio.”

Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp

Principais causas da síndrome da pressa

A lógica da pressa, segundo Lewis, tem combustível de sobra: “Excesso de tarefas, cobrança por desempenho, uso excessivo de telas e dificuldade em desconectar-se mentalmente estão entre as principais causas.”

Mas o corpo cobra o preço. “Os impactos da síndrome da pressa vão muito além do cansaço físico”, diz o especialista. “A sobrecarga mental constante afeta o sono, o humor, a memória e o foco, podendo levar a quadros de ansiedade, estresse crônico e até depressão. Além disso, há consequências fisiológicas: o corpo libera mais cortisol e adrenalina, o que pode provocar alterações cardiovasculares, gastrite, dores musculares e enfraquecimento do sistema imunológico. Em resumo, o corpo e a mente entram em modo de exaustão.”

Imagem mostra mulher escondida debaixo de edredom - MetrópolesApesar de não ser considerada uma doença, a síndrome pode levar a problemas físicos e mentais

Tratamento

O tratamento começa com algo simples, mas difícil para quem vive acelerado: reconhecer o ritmo. “Desacelerar não é sinal de fraqueza, e sim de autocuidado”, afirma Lewis. “Em muitos casos, é necessário acompanhamento psicológico ou psiquiátrico para reorganizar hábitos, reduzir níveis de ansiedade e retomar o equilíbrio emocional.”

Mulher sentada no sofá de olhos fechados praticando exercícios de respiração ou meditação - MetróplesA respiração é uma aliada no tratamento da síndrome

Técnicas de respiração, meditação, atividade física regular e controle do uso de dispositivos eletrônicos são aliados importantes. “Essas práticas ajudam a recondicionar o cérebro a um ritmo mais saudável”, explica. E o essencial, segundo ele, está em algo que parece óbvio, mas foi esquecido: “É preciso resgatar momentos de pausa, lazer e reconexão com o presente. Só assim conseguimos restaurar a saúde mental e emocional.”

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost