13/10/2025
Universo POP
Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez na TV, durante gravação
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos

Sine Acre inicia semana com 77 vagas de emprego abertas em Rio Branco; veja a lista

Os interessados podem buscar mais informações diretamente na unidade do Sine Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Acre iniciou a semana divulgando um novo painel com 77 oportunidades de trabalho disponíveis nesta segunda-feira (13) para diferentes áreas em Rio Branco.

desemprego-recua-para-5,6%,-a-menor-taxa-desde-2012,-mostra-ibge

Desemprego recua para 5,6%, a menor taxa desde 2012, mostra IBGE

As vagas atendem a candidatos com vários níveis de escolaridade — do ensino fundamental ao superior — e contemplam diferentes perfis profissionais. Entre as funções ofertadas estão terapeuta ocupacional, gerente de frota e estoquista. Os critérios de participação variam conforme o cargo, podendo exigir qualificação técnica ou experiência prévia.

Um dos pontos de destaque do novo boletim é a oferta de oito vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), reafirmando o compromisso do Sine Acre com a inclusão e a diversidade no mercado de trabalho.

Os interessados podem buscar mais informações diretamente na unidade do Sine Acre, em Rio Branco, onde são repassados os detalhes sobre os processos seletivos e atualizações das oportunidades. O atendimento também está disponível pelos telefones (68) 3223-6502, (68) 3224-1519, (68) 3215-4500 e (68) 3215-4543.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost