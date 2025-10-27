27/10/2025
Sine: Acre inicia semana com mais de 110 vagas de emprego abertas em Rio Branco; veja a lista

Os interessados podem buscar mais informações diretamente na unidade do Sine Acre

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Acre iniciou a semana divulgando um novo painel com 119 oportunidades de trabalho disponíveis nesta segunda-feira (27) para diferentes áreas em Rio Branco.

As vagas atendem a candidatos com vários níveis de escolaridade — do ensino fundamental ao superior — e contemplam diferentes perfis profissionais. Entre as funções ofertadas estão terapeuta ocupacional, gerente de frota e estoquista. Os critérios de participação variam conforme o cargo, podendo exigir qualificação técnica ou experiência prévia.

Sine Acre inicia semana com 119 vagas de emprego abertas em Rio Branco/Foto: Reprodução

Um dos pontos de destaque do novo boletim é a oferta de oito vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), reafirmando o compromisso do Sine Acre com a inclusão e a diversidade no mercado de trabalho.

Os interessados podem buscar mais informações diretamente na unidade do Sine Acre, em Rio Branco, onde são repassados os detalhes sobre os processos seletivos e atualizações das oportunidades. O atendimento também está disponível pelos telefones (68) 3223-6502, (68) 3224-1519, (68) 3215-4500 e (68) 3215-4543.

Confira as vagas disponíveis:

PAINEL DE VAGAS – 27 DE OUTUBRO DE 2025

