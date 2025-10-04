04/10/2025
Single, EP, álbum e pot-pourri: o que é cada um no universo da música?

Quem acompanha o mundo da música já está familiarizado com termos como single, EP, álbum, pot-pourri e regravação. Mas o que, afinal, significa cada um deles? A reportagem do portal LeoDias entrevistou a compositora sertaneja Márcia Araújo, autora de vários hits, para esclarecer essas dúvidas.

Single

O single é uma música escolhida como faixa de trabalho, ou seja, a canção em que o artista foca no lançamento. Muitas vezes, o cantor lança um clipe dessa faixa sem que ela precise fazer parte de um EP ou álbum. “Ele faz todo um trabalho de divulgação, em rádio, plataformas digitais e internet, nessa faixa-foco”, explicou a compositora.

EP x álbum

O EP é um formato que pode ser tanto apenas em áudio quanto audiovisual. A principal diferença em relação ao álbum está na quantidade de faixas: um EP costuma ter no máximo seis músicas, enquanto um álbum pode chegar a até 15, caracterizando-se como um disco completo. “Digamos que o EP é metade de um álbum, mas ambos podem ser gravados em áudio ou em formato audiovisual”, explicou.

Regravações e pot-pourri

As regravações, tanto em EP quanto em álbum, podem incluir músicas do próprio artista, de trabalhos anteriores, ou de artistas que ele admira. Muitas vezes, nessas produções, o cantor pode unir duas canções em uma única faixa, recurso conhecido como pot-pourri.

“Divide a música pela metade e ele consegue gravar uma faixa com duas canções, regravar. Regravar uma faixa com duas canções que se tornam um pot-pourri, que também faz parte de uma regravação”, finalizou Márcia.

Márcia é a autora dos hits “Camaro Amarelo”, “Amar Não É Pecado”, “Sogrão”, “Propaganda”, “Banda Cover”, “Ficha Limpa”, “Cavalo de Pau”, “Alô Inveja”, “Ficha Limpa”, entre outros sucessos.

