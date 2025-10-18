18/10/2025
Sinner derrota Carlos Alcaraz e conquista prêmio milionário; confira

O tenista italiano Jannik Sinner é o grande campeão da Six Kings Slam. Neste sábado (18/10), Sinner venceu Carlos Alcaraz na final da competição, neste sábado (18/10), por 2 sets a 0 e ficou com o título do torneio disputado em Riade, na Arábia Saudita. Com o resultado, o italiano faturou US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 24,3 milhões).

Em uma atuação de alto nível, Jannik Sinner manteve o posto de campeão da competição, já que também foi o vencedor no ano passado. Atualmente na 2ª colocação do ranking, o italiano derrotou Alcaraz, atual número 1 do mundo, com parciais de 6/2 e 6/4.

Alcaraz e Sinner se cumprimentam após a partida

Sinner venceu Alcaraz por 2 sets a 0

Além da premiação com o título, Sinner já havia recebido US$ 1,5 milhões só pela participação no evento. Somando tudo, o tenista italiano embolsou cerca de R$ 32 milhões. Além do bônus, Sinner ainda levou uma raquete dourada entregue como troféu do torneio.

