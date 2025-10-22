22/10/2025
Sistema OCB/AC cumpre agenda institucional em Cruzeiro do Sul para fortalecer o cooperativismo no Vale do Juruá

O Sistema OCB/AC cumpre uma agenda institucional em Cruzeiro do Sul com o objetivo de fortalecer o cooperativismo e ampliar o diálogo com instituições públicas, financeiras e cooperativas da região do Vale do Juruá, um dos polos produtivos mais importantes do estado.

A comitiva é formada pelo presidente do Sistema OCB/AC, Valdemiro Rocha, pelo superintendente Rodrigo Forneck, pelo pesquisador do Projeto Legal Amazônia (Legal-Acre), Orlando Sabino, pelo presidente da Coopercafé, Jonas Lima, e pelo presidente da Coopermóveis, Jorge Melo, representando cooperativas de diferentes ramos e reforçando a integração do sistema cooperativista acreano.

A programação teve início com uma visita institucional à Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, onde foram debatidas ações de fortalecimento do cooperativismo e possibilidades de parceria entre o poder público e as cooperativas locais. Em seguida, a comitiva esteve no Sicoob CrediSul, referência regional em inclusão financeira e apoio ao empreendedorismo cooperativo.

Também foi realizada uma reunião com o prefeito de Cruzeiro do Sul, voltada à ampliação das políticas públicas de incentivo ao cooperativismo e à integração das cadeias produtivas locais, especialmente nos segmentos agrícola, moveleiro e agroindustrial.

Durante a visita, o presidente Valdemiro Rocha concedeu entrevista à Rádio e TV Juruá, destacando a importância da educação cooperativista e da cooperação entre os diferentes ramos como fatores essenciais para o desenvolvimento sustentável da região.

A comitiva também se reuniu com o gerente regional do Sicredi e visitou a Coopercafé, acompanhando de perto o trabalho das cooperativas locais e discutindo estratégias para ampliar a produção e a comercialização do café acreano.

Encerrando a agenda, os representantes do Sistema OCB/AC participaram de encontro com membros de uma cooperativa ligada ao povo Ashaninka, voltada à valorização dos saberes tradicionais e à bioeconomia. A presença dos dirigentes na sessão ordinária da Câmara Municipal reforçou o compromisso da entidade com o diálogo institucional e o fortalecimento do cooperativismo no interior do estado.

Segundo o presidente Valdemiro Rocha, as visitas têm o propósito de aproximar o Sistema OCB das cooperativas e das lideranças regionais, ampliando o alcance das ações de apoio técnico e representatividade do movimento.

“O cooperativismo tem mostrado que é possível gerar renda, preservar o meio ambiente e fortalecer a economia de forma solidária. Essa agenda em Cruzeiro do Sul reforça o papel da OCB/AC como ponte entre o movimento cooperativo, o poder público e a sociedade”, destacou Valdemiro Rocha.

Texto: Andréia Oliveira

