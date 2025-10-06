Sistema prisional ganha reforço: quase 180 novos servidores do Iapen tomam posse

O governo do Acre realizou na manhã desta segunda-feira (6), no auditório do Detran, em Rio Branco, a posse de 163 novos policiais penais e 10 servidores administrativos que passam a integrar o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Os aprovados no concurso e formados no curso de preparação assumem oficialmente funções no sistema prisional do Estado, com lotação tanto na capital quanto em unidades do interior.

O governador Gladson Camelí destacou que a convocação faz parte do processo de reestruturação dos concursos públicos, previsto para 2025. “Cumpri com o que sempre tenho dito, que 2025 é o ano de executar, naquela política de reestruturação de concursos públicos, de convocação, de oportunidades para que a gente possa, de uma vez por todas, colocar a máquina do governo mais eficiente. Hoje estamos convocando praticamente 180 novos servidores públicos, entre policiais penais, agentes e administrativos para a capital e interior do Estado”, afirmou.

Cameli adiantou ainda que um novo estudo está em andamento para viabilizar a convocação de outros aprovados. “Já está em andamento um novo estudo com a equipe econômica. O delegado Frank, presidente do Iapen, já pediu esse estudo, para que a gente possa convocar os demais e seguir a lista de aprovados. Queremos cada vez mais fortalecer os concursos públicos e diminuir as expectativas de quem faz concursos no nosso estado”, completou.

O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, explicou que os novos policiais penais irão compor o quadro efetivo da instituição e reforçar a segurança do sistema prisional.

“Se trata da posse de 163 novos policiais penais que irão compor o quadro efetivo da Polícia Penal e mais 10 servidores administrativos que irão reforçar ainda mais as atividades do Iapen. A partir de hoje, assumem o compromisso de servir a sociedade e de melhor contribuir com os avanços do sistema prisional”, disse.

Segundo Frank, a distribuição dos servidores foi definida conforme a necessidade de cada unidade. “Fizemos uma distribuição do efetivo de acordo com a necessidade das unidades no interior do Estado. No entanto, os servidores administrativos já tiveram o concurso realizado de forma regional”, explicou.

Ele acrescentou que a ampliação do efetivo contribuirá diretamente para reduzir as fugas. “Certamente sim. Irão reforçar o efetivo policial, além de uma nova tomada de novos protocolos que tentam evitar as evasões do sistema prisional”, concluiu.