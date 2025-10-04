Six Eight promove disputa de e-games com equipes do Brasil, Bolívia e Peru na Expo Fronteira

A Expo Fronteira 2025 não reúne apenas cultura, gastronomia e agronegócio. O evento também aposta na tecnologia e no universo dos e-games, com a realização de um campeonato de Free Fire organizado pela associação Six Eight.

O campeonato conta com equipes internacionais, com participantes do Brasil, Bolívia e Peru, e será dividido em duas modalidades. A primeira é o clássico confronto quatro contra quatro, onde equipes de quatro jogadores competem entre si. No domingo (5), será realizado o campeonato de mapa aberto, no formato todos contra todos. Para cada modalidade, o time campeão receberá premiação de R$ 1 mil.

O narrador João Vitor destacou a importância de levar esse tipo de competição para diferentes municípios. “É um projeto já executado pela Six Eight, e aqui em Assis Brasil tem sido um grande sucesso. Eventos como este aproximam a tecnologia e os e-games da população local”, afirmou.

Eduardo Martins, um dos organizadores, agradeceu o apoio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Governo do Acre (SEICT) e de empresas privadas. Segundo ele, a parceria possibilita que a comunidade de e-games realize eventos em todos os municípios do estado, fortalecendo o cenário regional e incentivando novos talentos.

A presença do campeonato de Free Fire na Expo Fronteira 2025 mostra como a tecnologia se tornou uma aliada para reunir e engajar a nova geração. Eventos como esse fortalecem o vínculo entre jovens de diferentes países e comprovam que inovação e entretenimento também fazem parte do futuro da tríplice fronteira.

Confira a galeria de fotos por Juan Diaz, ContilNet:

