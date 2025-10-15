Só love! Wanessa Camargo garante que não há clima de rivalidade na “Dança dos Famosos”

A noite de terça-feira (14/10) foi de estreia e reencontros no Rio de Janeiro. Diversos famosos foram prestigiar o musical “Mudança de Hábito”, inspirado no clássico filme estrelado por Whoopi Goldberg em 1993. Entre os presentes estava a cantora Wanessa Camargo, que posou ao lado de Xuxa, esposa de Junno Andrade, integrante do elenco da nova montagem. Na ocasião, a artista falou, em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, sobre o clima nos bastidores do “Dança dos Famosos”, quadro do “Domingão com Huck”. Ela garante que o espírito é de leveza e parceria, e não de disputa.

“O clima de lá não é competição. A gente morre de rir, a gente brinca. A gente realmente torce um pelo outro. Fica difícil até falar disso, porque a gente não quer que ninguém saia. Aí todo mundo fica assim: ‘Ai, meu Deus, eu não quero sair porque eu também não quero me despedir de vocês’. Então, está um clima, acho que mais de tensão própria. Eu estou tensa comigo mesma. Tipo assim: eu preciso fazer bonito”, confessa Wanessa.

Xuxa e Wanessa se reencontram na estreia de "Mudança de Hábito", no Rio
Wanessa Camargo Foto: Globo/Léo Rosario

Wanessa Camargo Divulgação/Alexandre Pio

“Mesmo que eu saia, quero entregar uma coreografia bonita. O Diego, que é meu professor, se tornou um irmão. A gente passa por muita coisa intensa em pouco tempo. Então, ele já me viu chorar de dor, já me viu chorar de medo. A gente já se divertiu junto, já deu risada pra caramba. Então, vira uma amizade, algo muito especial na vida da gente mesmo”, continua.

Encantada, Wanessa conta que ainda se emociona ao encontrar a eterna Rainha dos Baixinhos: “Todos nós fomos (baixinhos da Xuxa), não tem como. Eu falo para ela: ‘Quando vejo você, parece que viro criança, Xuxa. Eu não sei conversar direito, fico te olhando’. Ela é uma referência gigantesca para mim. Ela sabe disso, o quanto ela é importante, o quanto o trabalho dela foi importante para mim. As palavras, os discursos dela, ‘Lua de Cristal’. Acho que ela formou uma geração toda para acreditar no sonho, eu falo isso para ela”, diz.

Mesmo com a rotina intensa de ensaios do “Dança dos Famosos”, Wanessa fez questão de prestigiar o espetáculo estrelado pelo marido de Xuxa e por WD, seu amigo de longa data: “Meus filhos adoram musical, eles não conhecem esse. Mas todo mundo que é da geração dos anos 90 conhece um filme que marcou uma geração: ‘Mudança de Hábito’. Esse musical já esteve no Brasil, mas eu não consegui assistir. É um sucesso, na Broadway foi um sucesso. Aqui no Brasil, outras montagens foram sucessos. E agora, montagem com o Junno, que é um querido que adoro, e também o WD, que é meu irmão. Então, estou aqui, mesmo exausta do ‘Dança’ (dos Famosos)”, conta.

Mesmo em semana de ensaios, a cantora afirmou que não poderia faltar: “Essa semana, eu não tinha como não vir. Porque o WD é irmão da vida. E é a primeira vez que ele está fazendo aqui um musical na vida dele. Eu estou aqui prestigiando e tenho certeza que está incrível. Ele vem me contando como está o elenco, que é muito bom, muito competente, e as músicas que a gente ama. Então, acho que a gente vai se divertir, estou precisando, porque senão a gente fica só fazendo um, dois. Agora eu quero minha cabeça espairecendo um pouco, tirando um pouco de dança”, revela.