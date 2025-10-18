Só para carecas! Filme com Emma Stone terá sessão especial para calvos

18/10/2025
Se você é careca, este é o seu momento! O Culver Theater, na Califórnia, Estados Unidos, vai oferecer uma sessão especial de Bugonia, novo filme protagonizado por Emma Stone, para quem tiver a cabeça raspada.

O que é Bugonia?

Mas se você não tem a cabeça raspada e deseja ver a sessão especial, a solução é simples: a partir das 18h, um barbeiro estará no local para raspar o cabelo de quem topar participar da brincadeira.

Ainda não existe previsão para a brincadeira no Brasil.

