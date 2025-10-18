Só para carecas! Filme com Emma Stone terá sessão especial para calvos

0
Se você é careca, este é o seu momento! O Culver Theater, na Califórnia, Estados Unidos, vai oferecer uma sessão especial de Bugonia, novo filme protagonizado por Emma Stone, para quem tiver a cabeça raspada.
O que é Bugonia?
- Bugonia é o novo filme de Yorgos Lanthimos, diretor de Pobres Criaturas, Tipos de Gentileza, entre outros.
- A produção é uma comédia e sátira que envolve uma dupla de homens conspiracionistas que sequestram a empresária de uma grande companhia com a crença de que ela é uma alienígena que planeja destruir o planeta.
- O elenco conta com Emma Stone, Jesse Plemons e Aidan Delbis.
- A previsão de estreia no Brasil é 27 de novembro deste ano.
Mas se você não tem a cabeça raspada e deseja ver a sessão especial, a solução é simples: a partir das 18h, um barbeiro estará no local para raspar o cabelo de quem topar participar da brincadeira.
Ainda não existe previsão para a brincadeira no Brasil.