‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia

Os influenciadores Wagner Victor e Ítalo Mateus lançaram um vídeo que já ultrapassa 2 milhões de visualizações e 120 mil curtidas nas redes sociais, ironizando a grande repercussão do pedido de namoro do jogador Vinicius Jr. e a influenciadora Virgínia Fonseca.

Gravado em uma obra, o vídeo mostra pedreiros e ajudantes comemorando animados a notícia: “Vinicius Junior pede Virgínia em namoro!”. A cena, marcada por aplausos e gritos de alegria, é uma sátira ao exagero com que temas de celebridades dominam as redes sociais.

Na legenda, os criadores brincam dizendo: “Aqui na obra não se fala em outra coisa a não ser isso”, ironizando a ideia de que o assunto seria prioridade entre trabalhadores que enfrentam a rotina pesada do dia a dia.

O humor simples e o tom de crítica social fizeram o conteúdo se espalhar rapidamente, gerando milhares de comentários e compartilhamentos.