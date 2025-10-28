28/10/2025
Universo POP
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora

‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia

Sátira viral já soma mais de 2 milhões de visualizações e 120 mil curtidas nas redes sociais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Os influenciadores Wagner Victor e Ítalo Mateus lançaram um vídeo que já ultrapassa 2 milhões de visualizações e 120 mil curtidas nas redes sociais, ironizando a grande repercussão do pedido de namoro do jogador Vinicius Jr. e a influenciadora Virgínia Fonseca.

Gravado em uma obra, o vídeo mostra pedreiros e ajudantes comemorando animados a notícia: “Vinicius Junior pede Virgínia em namoro!”. A cena, marcada por aplausos e gritos de alegria, é uma sátira ao exagero com que temas de celebridades dominam as redes sociais.

Sátira viral já soma mais de 2 milhões de visualizações e 120 mil curtidas nas redes sociais/Foto: Reprodução

Na legenda, os criadores brincam dizendo: “Aqui na obra não se fala em outra coisa a não ser isso”, ironizando a ideia de que o assunto seria prioridade entre trabalhadores que enfrentam a rotina pesada do dia a dia.

O humor simples e o tom de crítica social fizeram o conteúdo se espalhar rapidamente, gerando milhares de comentários e compartilhamentos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost