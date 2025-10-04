Sob dilúvio no Beira-Rio, Internacional vence Botafogo no Brasileirão

Sob um dilúvio no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e Botafogo se enfrentaram pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado (4/10). E o Colorado se deu melhor: venceu por 2 x 0 — com gols de Alan Patrick e Vitinho.
Com o resultado, o Internacional ganha posições importantes e agora está na 11ª colocação, com 32 pontos. Já o Botafogo perdeu a chance de encostar nos três primeiros colocados e segue em 4º, com 43.
Alan Patrick comemorando gol sobre o Botafogo no Campeonato Brasileiro
Internacional x Botafogo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro
Internacional x Botafogo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro
O jogo
O Internacional, atuando em casa, mostrou que iria buscar o resultado positivo desde os minutos iniciais. E logo aos oito, o Colorado marcou. Após jogada pelo lado direito, Léo Linck espalmou para dentro da área, nos pés de Alan Patrick. O camisa número 10 do Inter só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.
Os donos da casa continuaram em cima e tiveram mais de uma chance para fazer o segundo. Primeiro, Aguirre deu ótimo chute e acertou a trave de Léo Linck. Depois, foi a vez de Vitão. O zagueiro cabeceou a bola no travessão e, no lance seguinte, obrigou o goleiro do Botafogo a fazer boa defesa.
Logo no início do segundo tempo, o Internacional abriu ainda mais vantagem no marcador no Beira-Rio. Carbonero deu bela enfiada para Vitinho do meio de campo, o atacante invadiu a área e tocou na saída de Léo Linck, sem chance para o goleiro adversário: 2 x 0.
O Colorado manteve o bom ritmo mesmo após o segundo gol. Enquanto isso, o Botafogo tinha dificuldades de criar oportunidades claras de balançar as redes e diminuir o placar. Sem maiores chances, o placar permaneceu inalterado até o apito final.
Próximos jogos
O compromisso seguinte do Internacional será apenas no dia 15 de outubro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado vai até São Paulo para enfrentar o Mirassol, às 20h. O Botafogo entra em campo na mesma data. No Rio de Janeiro, o Glorioso recebe o Flamengo, às 19h30.