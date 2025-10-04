04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Sob dilúvio no Beira-Rio, Internacional vence Botafogo no Brasileirão

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
sob-diluvio-no-beira-rio,-internacional-vence-botafogo-no-brasileirao

Sob um dilúvio no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e Botafogo se enfrentaram pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado (4/10). E o Colorado se deu melhor: venceu por 2 x 0 — com gols de Alan Patrick e Vitinho.

Leia também

Com o resultado, o Internacional ganha posições importantes e agora está na 11ª colocação, com 32 pontos. Já o Botafogo perdeu a chance de encostar nos três primeiros colocados e segue em 4º, com 43.

3 imagensInternacional x Botafogo pela 27ª rodada do Campeonato BrasileiroInternacional x Botafogo pela 27ª rodada do Campeonato BrasileiroFechar modal.1 de 3

Alan Patrick comemorando gol sobre o Botafogo no Campeonato Brasileiro

Ricardo Duarte/SC Internacional2 de 3

Internacional x Botafogo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Ricardo Duarte/SC Internacional3 de 3

Internacional x Botafogo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Ricardo Duarte/SC Internacional

O jogo

O Internacional, atuando em casa, mostrou que iria buscar o resultado positivo desde os minutos iniciais. E logo aos oito, o Colorado marcou. Após jogada pelo lado direito, Léo Linck espalmou para dentro da área, nos pés de Alan Patrick. O camisa número 10 do Inter só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Os donos da casa continuaram em cima e tiveram mais de uma chance para fazer o segundo. Primeiro, Aguirre deu ótimo chute e acertou a trave de Léo Linck. Depois, foi a vez de Vitão. O zagueiro cabeceou a bola no travessão e, no lance seguinte, obrigou o goleiro do Botafogo a fazer boa defesa.

Logo no início do segundo tempo, o Internacional abriu ainda mais vantagem no marcador no Beira-Rio. Carbonero deu bela enfiada para Vitinho do meio de campo, o atacante invadiu a área e tocou na saída de Léo Linck, sem chance para o goleiro adversário: 2 x 0.

O Colorado manteve o bom ritmo mesmo após o segundo gol. Enquanto isso, o Botafogo tinha dificuldades de criar oportunidades claras de balançar as redes e diminuir o placar. Sem maiores chances, o placar permaneceu inalterado até o apito final.

Próximos jogos

O compromisso seguinte do Internacional será apenas no dia 15 de outubro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado vai até São Paulo para enfrentar o Mirassol, às 20h. O Botafogo entra em campo na mesma data. No Rio de Janeiro, o Glorioso recebe o Flamengo, às 19h30.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost