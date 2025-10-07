Sob pressão do Grêmio, CBF anuncia medidas para árbitros. Entenda!

O Grêmio intensificou sua cobrança por mudanças na arbitragem brasileira. Nesta terça-feira (7/10), o executivo de futebol do clube, Luis Vagner Vivian, esteve reunido com o diretor-executivo da CBF, Helder Melillo, no Rio de Janeiro. A reunião ocorreu após a derrota para o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, em Bragança Paulista, no último sábado (4/10), marcada por decisões contestadas pela diretoria gremista.

Nota oficial do clube

Segundo comunicado divulgado pelo Grêmio, Vivian apresentou medidas para melhorar o setor. “O diretor-executivo Helder Melillo destacou que a CBF tem trabalhado para aperfeiçoar áreas de interesse dos clubes, como o fair play financeiro e a arbitragem. Ele reconheceu os erros ocorridos e garantiu que a Confederação vai investir ainda mais na qualificação dos árbitros. Uma das ideias é a escalação de profissionais mais experientes no VAR”, informou a nota.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Bancada de imprensa CBF Créditos: Rafael Ribeiro / CBF Ramon Abatti Abel, árbitro da partida, e Ilbert Estevam da Silva, responsável pelo VAR, foram afastados pela CBF após polêmicas em São Paulo x Palmeiras / Reprodução Marlon desabafa sobre arbitragem polêmica: “O Grêmio está sendo roubado” FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Voltar

Próximo

Na mesma publicação, o clube reiterou: “O Grêmio reafirma seu compromisso com a transparência e a justiça esportiva, entendendo que a valorização das competições passa por uma arbitragem qualificada e justa, que não interfira nos resultados dentro de campo”.

Histórico de reclamações

O encontro desta terça foi o segundo do Grêmio com a CBF em 2025. Em maio, o presidente Alberto Guerra e o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari estiveram na entidade em reunião com o presidente da Comissão de Arbitragem, Rodrigo Cintra.

Na segunda-feira (6/10), a diretoria já havia se manifestado publicamente, alegando que sofreu “15 erros graves” em partidas da temporada e pedindo a anulação dos cartões de Kannemann e Marlon.

Reação da CBF

Paralelamente, a CBF convocou de forma emergencial uma reunião online com o quadro de árbitros da SENAF (Seleção Nacional de Árbitros de Futebol) também nesta terça. A decisão ocorreu após episódios de contestação nas partidas Red Bull Bragantino 1 x 0 Grêmio e São Paulo 2 x 3 Palmeiras, no último fim de semana.

De acordo com a entidade, os árbitros envolvidos foram encaminhados para “treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades”. Entre eles estão Lucas Casagrande (campo) e Gilberto Rodrigues Castro Junior (VAR), de Bragança Paulista, além de Ramon Abatti Abel (campo) e Ilbert Estevam da Silva (VAR), que atuaram no Choque-Rei.

Comissão de Arbitragem

Em contato com a ESPN, Rodrigo Cintra declarou que o encontro é de rotina e não teria relação direta com os acontecimentos recentes. A Confederação também afirmou que não utiliza termos como “afastamento” ou “reciclagem”, preferindo tratar as falhas como “equívocos de interpretação”.

Segundo apuração, a ideia da Comissão de Arbitragem é seguir com o processo de aprimoramento e reduzir erros impactantes no Campeonato Brasileiro de 2025 em relação à edição anterior.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!