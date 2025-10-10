10/10/2025
Sobe para 29 o número de intoxicações por metanol no país. Veja locais

O Ministério da Saúde atualizou, nesta sexta-feira (10/10), o número de notificações de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica. Até o momento, 246 notificações foram realizadas, sendo 29 casos confirmados e 217 em investigação. Outras 249 suspeitas foram descartadas.

São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são os estados com casos confirmados de intoxicação, até então. Ao todo, são 25 casos em SP, três no PR e um no RS.

Veja os números oficiais por estado:

  • Alagoas: um caso suspeito em investigação
  • Bahia: um caso suspeito em investigação
  • Ceará: um caso suspeito em investigação
  • Espírito Santo: três casos suspeitos em investigação
  • Goiás: dois casos suspeitos em investigação
  • Minas Gerais: um caso suspeito em investigação
  • Mato Grosso do Sul: quatro casos suspeitos em investigação
  • Pernambuco: 31 casos suspeitos em investigação
  • Piauí: quatro casos suspeitos em investigação
  • Paraná: três casos confirmados
  • Rio de Janeiro: três casos suspeitos em investigação
  • Rio Grande do Norte: um caso suspeito em investigação
  • Rondônia: um caso suspeito em investigação
  • Roraima: um caso suspeito em investigação
  • Rio Grande do Sul: um caso confirmado e quatro casos suspeitos em investigação
  • São Paulo: 25 casos confirmados e 160 casos suspeitos em investigação

O estado de São Paulo investiga 160 notificações, o que representa 73,73%. Em seguida, aparecem Pernambuco, com 31 suspeitas, Rio Grande do Sul (4), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Rio de Janeiro (3), Espírito Santo (3), Goiás (2), Alagoas (1), Bahia (1), Ceará (1), Minas Gerais (1), Rio Grande do Norte (1) e Rondônia (1).

Em relação aos óbitos, cinco foram confirmados no estado de São Paulo e 12 seguem em investigação, sendo um no CE, um em MG, um em MS, três em PE e seis em SP.

Metanol adicionado

Segundo o Instituto de Criminalística da Polícia Científica de São Paulo, o metanol encontrado em bebidas alcoólicas apreendidas no estado foi adicionado. “Pode-se afirmar, até o momento, e de acordo com as concentrações encontradas, que o metanol foi adicionado [às bebidas]”, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A Polícia Federal (PF), por sua vez, investiga se lotes de metanol abandonados após a Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto contra o crime organizado infiltrado no setor de combustíveis, foram usados por criminosos para adulterar bebidas alcoólicas vendidas em diversas regiões do país.

A hipótese chegou a ser confirmada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

