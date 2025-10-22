Sobe para 7 o número de mortes por intoxicação com metanol em SP

Mais uma morte por intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas foi confirmada em São Paulo, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quarta-feira (22/10). A vítima seria um jovem de 25 anos, de Osasco. O nome dele não foi divulgado.
No Brasil, ao todo, 112 notificações foram registradas, sendo 53 casos confirmados e 59 em investigação. Outras 609 notificações foram descartadas.
Leia também
-
Metanol: bar nos Jardins pode ser fechado pelo Ministério da Justiça
-
Do posto ao copo: polícia desvenda cadeia do metanol que matou 2 em SP
-
Sobe para 10 o total de mortes causadas por metanol no Brasil
-
Com crise do metanol, vendas em bares e restaurantes caem em setembro
Os óbitos pela intoxicação foram confirmados nos seguintes estados: sete no estado de São Paulo, dois em Pernambuco e um no Paraná. Outras 11 mortes suspeitas seguem em investigação, sendo seis em PE, duas no PR, uma em SP, uma no MS e uma em MG. Outras 28 notificações de óbitos foram descartadas.
Veja situação por estado.
- São Paulo:
– 42 casos confirmados
– 18 em investigação
– 423 notificações descartadas
- Pernambuco:
– 3 casos confirmados
– 26 em investigação
- Paraná:
– 6 casos confirmados
– 4 em investigação
- Mato Grosso:
– 1 caso confirmado
– 1 em investigação
- Rio Grande do Sul:
– 1 caso confirmado
- Rio de Janeiro:
– 1 caso em investigação
- Piauí:
– 4 casos em investigação
- Mato Grosso do Sul:
– 1 caso em investigação
- Goiás:
– 1 caso em investigação
- Tocantins:
– 1 caso em investigação