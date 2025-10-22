Sobe para 7 o número de mortes por intoxicação com metanol em SP

Mais uma morte por intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas foi confirmada em São Paulo, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quarta-feira (22/10). A vítima seria um jovem de 25 anos, de Osasco. O nome dele não foi divulgado.

No Brasil, ao todo, 112 notificações foram registradas, sendo 53 casos confirmados e 59 em investigação. Outras 609 notificações foram descartadas.

Leia também

Os óbitos pela intoxicação foram confirmados nos seguintes estados: sete no estado de São Paulo, dois em Pernambuco e um no Paraná. Outras 11 mortes suspeitas seguem em investigação, sendo seis em PE, duas no PR, uma em SP, uma no MS e uma em MG. Outras 28 notificações de óbitos foram descartadas.

Veja situação por estado.