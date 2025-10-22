22/10/2025
Sobe para 7 o número de mortes por intoxicação com metanol em SP

Escrito por Metrópoles
Mais uma morte por intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas foi confirmada em São Paulo, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quarta-feira (22/10). A vítima seria um jovem de 25 anos, de Osasco. O nome dele não foi divulgado.

No Brasil, ao todo, 112 notificações foram registradas, sendo 53 casos confirmados e 59 em investigação. Outras 609 notificações foram descartadas.

Os óbitos pela intoxicação foram confirmados nos seguintes estados: sete no estado de São Paulo, dois em Pernambuco e um no Paraná. Outras 11 mortes suspeitas seguem em investigação, sendo seis em PE, duas no PR, uma em SP, uma no MS e uma em MG. Outras 28 notificações de óbitos foram descartadas.

Veja situação por estado.

  • São Paulo:
    – 42 casos confirmados
    – 18 em investigação
    – 423 notificações descartadas
  • Pernambuco:
    – 3 casos confirmados
    – 26 em investigação
  • Paraná:
    – 6 casos confirmados
    – 4 em investigação
  • Mato Grosso:
    – 1 caso confirmado
    – 1 em investigação
  • Rio Grande do Sul:
    – 1 caso confirmado
  • Rio de Janeiro:
    – 1 caso em investigação
  • Piauí:
    – 4 casos em investigação
  • Mato Grosso do Sul:
    – 1 caso em investigação
  • Goiás:
    – 1 caso em investigação
  • Tocantins:
    – 1 caso em investigação
