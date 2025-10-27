Soberania: Brasil volta a ser o país com mais campeões no UFC

Os brasileiros voltaram a dominar o principal torneio de MMA do mundo. Com a vitória de Mackenzie Dern, no último sábado (25/10), e a conquista do cinturão peso-palha, o Brasil se firmou como país com maior número de campeões do UFC.
Além da dona do título até 52kg, Alex Pereira e Alexandre Pantoja ocupam o topo das suas respectivas categorias. O Brasil é o único país com três campeões e desempatou com Geórgia e Austrália. As nações possuem dois títulos, com os georgianos Ilia Topuria e Merab Dvalishvili e os australianos Alexander Volkavovski e Jack Della Maddalena.
Mackenzie Dern conquistou o cinturão no UFC 321
Poatan atual campeão dos meio-pesados do UFC.
Pantoja é campeão desde 2023
Mackenzie foi a responsável por assumir a vaga de campeã do peso-palha, que estava vazia desde a saída de Zhang Weili. A brasileira radicada nos Estados Unidos venceu a compatriota Virna Jandiroba por decisão unânime dos juízes. A luta foi o evento co-principal do UFC 321, que aconteceu nesse sábado (25/10), em Abu Dhabi.
Alex Poatan voltou ao topo recentemente. Após perder o cinturão em março deste ano, para Magomed Ankalaev, o brasileiro recuperou o título na revanche, em 4 de outubro, pelo UFC 320.
O caso de Pantoja é diferente. O brasileiro é dono de uma soberania no peso-mosca, já que ostenta o cinturão desde 2023, quando derrotou Brandon Moreno. Desde então, ele defendeu o título quatro vezes, com 100% de aproveitamento.