Sobre Zambelli, Lula diz que “nem lembrava desse nome” e que a parlamentar “não merece respeito”

Em meio a compromissos oficiais em Roma nesta segunda-feira (13/10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou pela primeira vez sobre a prisão da deputada Carla Zambelli (PL/SP), detida na Itália desde julho. Questionado por jornalistas, Lula afirmou que “nem lembrava” do nome da parlamentar e declarou que ela “não merece respeito de quem ama a democracia”. O presidente ainda ressaltou que o caso deve seguir seu curso legal: “Ela vai pagar pelo erro que fez, ou aqui ou no Brasil. Portanto é uma questão da Justiça, não minha”.

Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sob acusação de ter participado da invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ao lado do hacker Walter Delgatti Neto. Além da pena, o ministro Alexandre de Moraes determinou a perda de mandato, o pagamento de R$ 2 milhões em indenizações e a inelegibilidade por oito anos.

Veja as fotos

Foto: Ricardo Stuckert
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)Foto: Ricardo Stuckert
Reprodução: Internet
Carla Zambelli durante audiência online na Câmara dos DeputadosReprodução: Internet
Reprodução: Internet
CCJ da Câmara dos Deputados ouviu no final de setembro a deputada federal licenciada Carla Zambelli em processo de perda de mandatoReprodução: Internet
Reprodução: Redes Sociais
Carla Zambelli e Walter DelgattiReprodução: Redes Sociais
Reprodução: Redes Sociais
Carta escrita por Zambelli nesta terça-feira (5/8)Reprodução: Redes Sociais

Após a sentença, a deputada deixou o Brasil em maio, alegando motivos de saúde, e viajou primeiro aos Estados Unidos, antes de se estabelecer na Itália, onde possui cidadania. Poucos dias depois, a Polícia Federal (PF) incluiu seu nome na lista vermelha da Interpol, que alerta países-membros sobre procurados internacionais. O governo brasileiro já solicitou sua extradição, mas o processo ainda aguarda decisão das autoridades italianas.

Zambelli nega envolvimento no ataque cibernético, que, segundo a investigação, teria sido planejado para inserir documentos falsos nos sistemas do Judiciário e constranger ministros do STF. Já Walter Delgatti recebeu pena de 8 anos e 3 meses de prisão e foi considerado cúmplice na ação.

Durante sua fala na capital italiana, Lula afirmou que não tratou do caso com autoridades locais e que a extradição ou manutenção da prisão de Zambelli não deve interferir nas relações diplomáticas entre os dois países.

