Sobrinho de Dilma aciona PGR contra Flávio Bolsonaro

O vereador de Belo Horizonte Pedro Rousseff (PT), sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, disse à coluna que acionará a Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por crime de atentado à soberania.

Para o sobrinho de Dilma, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro teria atentado contra a soberania nacional ao sugerir, na quinta-feira (23/10), um ataque dos Estados Unidos a embarcações com drogas no Rio de Janeiro.

“Vamos fazer uma representação à PGR solicitando a abertura de inquérito pelo crime de atentado à soberania”, declarou o vereador à coluna.

O que Flávio disse

Em uma publicação no X (antigo Twitter) mais cedo, Flávio Bolsonaro sugeriu que os Estados Unidos intervenham na Baia de Guanabara, no Rio de Janeiro, alegando que há embarcações “inundando o Brasil de drogas” no litoral carioca.

A sugestão foi feita pelo senador ao compartilhar uma postagem em que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou novos ataques a embarcações que supostamente carregam drogas, dessa vez no Oceano Pacífico.