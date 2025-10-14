14/10/2025
Sobrinho de Dilma alega que Lula acabou com a guerra em Gaza

Dias após a assinatura do acordo de paz em Gaza, Pedro Rousseff, sobrinho da ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff (PT), afirmou, nesta terça-feira (14/10), que Lula (PT) é o responsável por pôr fim à guerra na região.

Em publicação feita nas redes sociais, Pedro disse: “Quem acabou com a guerra em Gaza chama-se Luiz Inácio Lula da Silva! Trump ajudou a financiar a guerra. Lula fez o acordo pela paz! ‘O mundo precisa gastar dinheiro não com armas, e sim com comida para matar a fome de milhões de pessoas’.”

Após a publicação, Pedro sofreu uma série de críticas e ataques vindos de internautas, que debocharam da fala do sobrinho da ex-presidente.

Lula chegou a acompanhar de perto as negociações da proposta e a pressionar Israel por meio de medidas, como o reconhecimento da Palestina como Estado independente. Entretanto, o governo brasileiro manteve-se à margem das negociações de cessar-fogo.

Acordo de paz

O acordo de paz entre Israel e Palestina, que põe fim à guerra em Gaza, foi assinado na última semana, após intermédio dos Estados Unidos. O chamado “Plano de paz” foi apresentado pelo presidente norte-americano Donald Trump, em 29 de setembro.

A proposta foi aceita pelo Hamas dias após ser apresentada, sob forte pressão. Desde então, os países iniciaram um cessar-fogo e a libertação de reféns presos há mais de dois anos.

O plano de 20 pontos sugere a desmilitarização do Hamas e de outras facções. Segundo a proposta elaborada pelos EUA, seria feito ainda o envio imediato de ajuda internacional, incluindo a reabilitação de sistemas de água, eletricidade, esgoto, hospitais, entre outros pontos.

