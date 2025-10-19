Socialite Regina Lemos volta para mansão após prisão de ex-motorista

A socialite Regina Lemos Gonçalves visitou pela primeira vez a sua mansão em São Conrado, na Zona Sul do Rio, que foi usada como esconderijo por José Marcos Chaves Ribeiro, seu ex-motorista. O homem é acusado de tentativa de feminicídio, sequestro, cárcere privado, violência psicológica e furto qualificado contra Regina, e estava foragido desde novembro de 2024. Ele foi preso no fim de agosto deste ano.

Aos 89 anos, Regina esteve na residência acompanhada do amigo, maquiador e cabeleireiro Eduard Fernandes, dono do salão Maison Meyer. A socialite ficou profundamente abalada ao constatar que o imóvel foi completamente destruído e diversos bens haviam desaparecido, segundo o Extra.

Viúva e herdeira do empresário Nestor Gonçalves, fundador da Copag, Regina Lemos Gonçalves ainda enfrenta um quadro de depressão em razão dos traumas vividos. Apesar da dor, ela tem buscado retomar a rotina e afirma que cada passo dado representa uma vitória. A socialite tem se sentido mais confiante para voltar a sonhar com viagens, festas e momentos de convivência com amigos e familiares.

A socialite está com 89 anos

Ela foi vítima de cárcere privado

Regina Lemos Gonçalves vive uma situação financeira complicada

A socialite conseguiu uma medida protetiva contra o ex-companheiro

Socialite carioca Regina Lemos Gonçalves

Regina Lemos Gonçalves

A investigação contra José Marcos agora se concentra na recuperação dos bens da socialite, cujo patrimônio é avaliado em mais de R$ 2 bilhões. De acordo com familiares, parte do acervo herdado, incluindo obras de arte e peças raras, desapareceu ao longo dos últimos anos.

Relembre

Regina Lemos é viúva e herdeira do empresário Nestor Gonçalves, fundador da Copag, marca de cartas de baralho. Hoje em dia, porém, sobrevive com a ajuda financeira de familiares, já que sua fortuna, de acordo com a polícia, praticamente desapareceu. O ex-motorista é acusado de desviar dinheiro da ex-patroa.

Os familiares de Regina afirmam que José Marcos forçou a socialite a assinar um documento de união estável, em que aparece como herdeiro. À época do falecimento de Nestor, o patrimônio deixado para Regina chegou a ser avaliado em US$ 500 milhões, o equivalente a R$ 2,5 bilhões em cotação atual.