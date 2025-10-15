15/10/2025
Universo POP
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro
Vídeo: Zezé Di Camargo ergue camiseta por “anistia já” a presos do 8 de Janeiro durante show
Virginia vence liminar contra perfis com IA, mas relata “gambiarra” de haters e novos ataques com Vini Jr.
Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher; caso veio à tona nesta quarta
“Menino ‘adotado’” por Poliana e Leonardo fala pela 1ª vez e dá sua versão: “Minha mãe sabia”
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira

Socorro Neri aprova piso salarial para profissionais de apoio da educação básica em comissão mais rigorosa da Câmara

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (15), sob relatoria da deputada federal Socorro Neri, o Projeto de Lei 2531/21, que institui o piso salarial nacional para os profissionais de apoio técnico, administrativo e operacional da educação básica pública brasileira.

De acordo com Socorro Neri, esse projeto corrige uma injustiça com quem faz a escola funcionar todos os dias ao lado do corpo docente/Foto: Cedida

A aprovação ocorreu por unanimidade em uma das comissões mais rigorosas da Casa, responsável por verificar a compatibilidade fiscal das propostas e garantir a indicação de fonte orçamentária.

Socorro Neri destacou a reparação histórica que o projeto representa:

“A Constituição definiu o piso para os profissionais da educação, não apenas para os professores. Esse projeto corrige uma injustiça com quem faz a escola funcionar todos os dias ao lado do corpo docente.”

O texto aprovado estabelece que o piso desses profissionais será de 75% do valor do piso nacional do magistério, com reajuste automático vinculado à mesma política de correção aplicada aos professores.

“O que estamos garantindo aqui é reconhecimento e equidade: valorizar também aqueles que atuam nas funções administrativas, técnicas e operacionais da educação básica pública.”

Durante a sessão, Socorro Neri agradeceu o apoio dos deputados professora Luciene Cavalcante e Rafael Brito, parceiros constantes na agenda de valorização dos profissionais da educação, e ao presidente da comissão, deputado Rogério Correia, por pautar o projeto.

Com a aprovação na Comissão de Finanças e Tributação, a proposta segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), última etapa antes de ir ao Senado e, por fim, à sanção presidencial.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost