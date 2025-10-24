Sol chegou em Escorpião: prepare-se para essa temporada intensa

O Sol chegou em Escorpião no dia 23/10, o que significa que estamos prestes a vivenciar uma das temporadas mais intensas do ano. Afinal, Escorpião é um signo de água muito intenso e, com o Sol em Escorpião, nossas emoções estão destinadas a serem intensificadas. Mas o que exatamente é o Sol em Escorpião e qual é o seu impacto?
Sol em Escorpião
O Sol chegou em Escorpião, ou seja, a energia do Sol se uniu à energia de Escorpião, resultando em um período de intensidade emocional. Assim, as emoções são profundas, poderosas e podem ser transformadoras. Por isso, essa temporada representa uma boa oportunidade para aprofundar nossas emoções e examinar nossas verdadeiras motivações.
O impacto do Sol em Escorpião é forte e profundamente transformador. Então, se estivermos preparados para enfrentá-lo, podemos crescer e transformarmo-nos em pessoas melhores. Além disso, o período nos convida a nos conhecermos melhor e a enfrentar nossos medos e nossas fraquezas.
Nessa temporada, podemos esperar muito drama e emoção, tanto em nossos relacionamentos pessoais quanto em nosso trabalho e em nossas finanças. Mas não tenha medo, há maneiras de lidar com a intensidade. Vamos, então, explorar algumas estratégias que podem te ajudar a sobreviver e prosperar durante esse período.
Veja as dicas e a matéria completa no João Bidu, parceiro do Metrópoles.
