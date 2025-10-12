12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Sol e nuvens marcam o tempo no Acre neste domingo, com possibilidade de pancadas de chuva

Temperaturas seguem altas em todo o estado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Neste domingo (12), no Acre será de calor intenso, com sol e nuvens em grande parte do estado, mas algumas áreas podem registrar chuvas rápidas. A umidade do ar varia bastante ao longo do dia e os ventos sopram fracos, mantendo o clima abafado em várias regiões. Previsão completa de temperaturas e condições do tempo para todas as áreas do Acre é do meteorologista Davi Friale, do site O Tempo Aqui.

Céu de domingo em Rio Branco, com sol e nuvens, mas possibilidade de chuva rápida em alguns pontos do estado/Foto: Juan Diaz, ContilNet

O calor predomina em todo o Acre neste domingo, com céu parcialmente nublado, mas há possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados do estado. Em Rio Branco e nas microrregiões de Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as temperaturas mínimas ficam entre 21 e 23ºC e as máximas podem chegar a 37ºC, com ventos fracos de norte e variações de noroeste e nordeste.

Nas cidades de Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, as mínimas oscilam entre 21 e 23ºC e as máximas variam de 35 a 37ºC. Plácido de Castro e Acrelândia registram mínimas de 22 a 24ºC e máximas de 35 a 37ºC, enquanto Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus apresentam mínimas entre 22 e 24ºC e máximas de 35 a 37ºC. Em Tarauacá e Feijó, as mínimas variam entre 22 e 24ºC e as máximas de 35 a 37ºC.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves registram mínimas de 21 a 23ºC e máximas de 34 a 36ºC, enquanto Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão têm mínimas entre 21 e 23ºC e máximas de 34 a 36ºC. A umidade relativa do ar mínima durante a tarde varia entre 30 e 50%, dependendo da região, e a máxima ao amanhecer pode chegar a 95%.

Em Rio Branco, o nascer do sol será às 5h08 e o pôr do sol às 17h26. O clima permanece quente e abafado em todo o estado, com sol e nuvens, mas atenção para as possíveis chuvas rápidas em áreas isoladas, especialmente no sul e sudoeste do Acre.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost