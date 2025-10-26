26/10/2025
Universo POP
Soldado de 18 anos morre após explosão acidental de granada em campo de instrução

Jovem havia ingressado no Exército este ano; Força instaurou inquérito para apurar as causas do acidente

Um jovem soldado de 18 anos morreu após um acidente envolvendo um artefato explosivo nas instalações do Campo de Instrução Marechal Hermes, em Três Barras, no Norte de Santa Catarina. A vítima foi identificada como Bryan Damazo de Santana Pinto, que havia ingressado no Exército este ano.

Soldado de 18 anos morreu após explosão acidental de granada/Foto: Reprodução

O caso ocorreu por volta das 11h dessa quinta-feira (23), em uma das áreas do campo, considerado o maior centro de treinamento militar da 5ª Região Militar (RM), correspondente aos estados do Paraná e Santa Catarina, informou o g1. Ele teria chegado a receber os primeiros socorros no local por uma equipe médica do próprio local e, em seguida, teria sido encaminhado a uma Unidade de Saúde Central do município, mas não resistiu.

Em nota, o comando da 5º RM informou que foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as causas do ocorrido. Uma equipe interdisciplinar com psicólogo, assistente social, capelão militar e oficial superior foi deslocada para acompanhar o caso e prestar apoio à família.

O exército não divulgou o tipo de explosivo e as circunstâncias do acidente, e ainda não há confirmação se o jovem estava em treinamento no momento do incidente ou se manuseava o artefato.

O velório de Bryan ocorreu na residência da família, em São João dos Cavalheiros, de onde o corpo seguiu para sepultamento no cemitério local às 17h desta sexta-feira (24), conforme informações do Serviço Funerário Unissel.

Amigos e familiares lamentaram a morte do jovem nas redes sociais. Ao g1, o amigo de escola Gabriel Kohler contou que Bryan era conhecido por sua generosidade e que havia realizado recentemente um de seus maiores sonhos.

— O sonho dele era comprar uma moto no ano passado. Graças a Deus, conseguiu realizar esse desejo neste ano. Agora, infelizmente, aconteceu essa tragédia. Ainda não caiu a ficha — disse.

