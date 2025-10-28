Soldados do CV são encurralados dentro de bunker do crime

Um vídeo obtido com exclusividade pela coluna flagrou o momento em que pelo menos dez traficantes do Comando Vermelho (CV) foram encurralados dentro de uma casa no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, durante a megaoperação mais letal da história do estado, nesta terça-feira (28/10).

Veja as imagens:

﻿

Nas imagens, é possível ouvir gritos de desespero vindos de dentro do imóvel. “Sem esculacho!” e “Vamos nos entregar!” são as frases repetidas pelos criminosos enquanto agentes cercam o local.

Poucos minutos depois, uma intensa troca de tiros toma conta da cena. Duas pessoas — identificadas como “soldados” do tráfico — foram mortas. O chão da casa ficou tomado por muito sangue, em um dos registros mais impactantes da ação.

A operação

A ofensiva, que faz parte da Operação Contenção, mobilizou cerca de 2,5 mil homens das polícias Civil, Militar e Federal, além do Bope e da Core, para cumprir 100 mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho.

Desde as primeiras horas da madrugada, fortes tiroteios e barricadas em chamas foram relatados em diversos pontos dos complexos do Alemão e da Penha.

Um vídeo divulgado pela própria corporação mostra quase 200 disparos em apenas um minuto, em meio a colunas de fumaça e explosões.

De acordo com o Palácio Guanabara, até a publicação desta reportagem, 64 pessoas morreram, sendo quatro policiais e 64 suspeitos, e outras 81 foram presas.

Caos na cidade

Em represália à ação policial, criminosos orquestraram ataques em vários bairros do Rio. Veículos foram tomados e usados para bloquear vias importantes, como a Linha Amarela, a Grajaú-Jacarepaguá e a Rua Dias da Cruz, no Méier.

Entre os mortos estão quatro policiais que participavam da operação:

Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, 51 anos — conhecido como Máskara, recém-promovido a chefe de investigação da 53ª DP (Mesquita);

Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos — da 39ª DP (Pavuna);

Cleiton Serafim Gonçalves — policial do Bope;

Herbert — também integrante do Bope.

O governador decretou luto oficial de três dias e classificou a ação como “um golpe histórico contra o crime organizado no estado”.