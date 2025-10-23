Solteira após 21 anos de casamento, Silvia Braz revela como lida com flertes no Instagram

A influenciadora e referência no mercado de luxo da moda, Silvia Braz, de 44 anos, se separou após 21 anos de casamento com Glauco Braz, com quem teve três filhas. No início deste ano, ela viveu um affair com Rômolo Holsback, milionário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e um dos responsáveis pela HVM Incorporadora, empresa do setor imobiliário.

Em entrevista a João Silva, do “João Visita”, da LeoDiasTV, Silvia comentou se sente que os homens ficam inseguros diante de mulheres bem-sucedidas:

“Eu acho, eu sinto um pouco isso. Homem mais inseguro não chega nem perto, tem medo, quando a pessoa tá muito bem resolvida, acho que rola. É mais difícil, quanto mais conhecida você for, ou ocupar lugar de segurança”, respondeu.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Silvia Braz Divulgação João Silva e Silvia Braz Divulgação Silvia Braz com as filhas e João Silva Divulgação Voltar

Próximo

Silvia também falou sobre paquera no Instagram, mas disse preferir flertar pessoalmente:

“Quando você quer paquerar uma pessoa, você responde no Instagram? Eu fiquei casada a vida inteira, casei com 20 anos e já tinha uma filha. Separei aos 41. Como é paquerar? A pessoa me mandava um foguinho, eu botava um coração, só que não entendia, então respondia com umas coisas assim. Se você me manda um monte de mensagem, eu vou responder, coloco um monte de coração e boto hahaha. Diziam: ‘Você tá ficando louca? A pessoa acha que você tá dando mole’. Eu falei: ‘Eu não posso responder?’ ‘Não, não pode’, e eu não sou assim. Ah, não pode nem responder? Acho um saco.”

“Mudou completamente [a forma de paquerar]. Não era assim. Antigamente, como você conhecia uma pessoa? Saía, conversava, olhava, alguém apresentava — e eu ainda acho que é o mais legal. Hoje o Instagram abre o leque, permite conhecer pessoas que talvez você não conheceria. Conheço várias pessoas que conheceram alguém pelo Instagram e se casaram. Olha, eu penei”, finalizou.