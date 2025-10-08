Solteira, Iza faz primeira aparição pública após término com Yuri Lima

Na noite desta terça-feira (7/10), Iza marcou presença no lançamento do filme “O Agente Secreto”, estrelado por Wagner Moura e candidato a representar o Brasil no Oscar 2026, durante a programação do Festival do Rio. O evento marcou a primeira aparição pública da cantora desde o término com o ex-jogador Yuri Lima, confirmado por ela.
A mãe de Nala, que está perto de completar 1 ano de idade, comentou que prefere não se aprofundar sobre esse assunto da vida pessoal, mas chegou a comentar brevemente sobre o fim do relacionamento com Yuri.
Veja as fotos
Leia Também
“Estou bem, mas não gostaria de falar da minha vida pessoal, só do meu trabalho”, contou ao gshow. Ela disse como foi o fim: “A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade”.
Sobre o término
Ainda nesta terça-feira (7/10), a assessoria de Iza confirmou que o relacionamento entre a cantora e Yuri acabou. Nesta semana, o ex-futebolista já havia apagado todas as fotos com a artista, o que já havia gerado comentários de suspeita do fim.
“Iza e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade”, diz a nota enviada ao portal LeoDias.