Solteira, Iza faz primeira aparição pública após término com Yuri Lima

Escrito por Portal Leo Dias
Na noite desta terça-feira (7/10), Iza marcou presença no lançamento do filme “O Agente Secreto”, estrelado por Wagner Moura e candidato a representar o Brasil no Oscar 2026, durante a programação do Festival do Rio. O evento marcou a primeira aparição pública da cantora desde o término com o ex-jogador Yuri Lima, confirmado por ela.

A mãe de Nala, que está perto de completar 1 ano de idade, comentou que prefere não se aprofundar sobre esse assunto da vida pessoal, mas chegou a comentar brevemente sobre o fim do relacionamento com Yuri.

Veja as fotos

Foto: Instagram @carolcaminha / Instagram @yurilima94
Iza e YuriFoto: Instagram @carolcaminha / Instagram @yurilima94
Reprodução: Instagram @iza/@yurilima
Yuri Lima deleta fotos com Iza de seu InstagramReprodução: Instagram @iza/@yurilima
Reprodução Instagram Iza e Yuri Lima/ montagem
za e Yuri LimaReprodução Instagram Iza e Yuri Lima/ montagem
Reprodução: YouTube/Papelpop
Iza falou sobre as críticas envolvendo Yuri LimaReprodução: YouTube/Papelpop

“Estou bem, mas não gostaria de falar da minha vida pessoal, só do meu trabalho”, contou ao gshow. Ela disse como foi o fim: “A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade”.

Sobre o término

Ainda nesta terça-feira (7/10), a assessoria de Iza confirmou que o relacionamento entre a cantora e Yuri acabou. Nesta semana, o ex-futebolista já havia apagado todas as fotos com a artista, o que já havia gerado comentários de suspeita do fim.

“Iza e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade”, diz a nota enviada ao portal LeoDias.

ESCOLHA DO EDITOR

