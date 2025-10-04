04/10/2025
Solteira, Karoline Lima curte dia de praia no Rio de Janeiro ao lado da filha

Escrito por Portal Leo Dias
solteira,-karoline-lima-curte-dia-de-praia-no-rio-de-janeiro-ao-lado-da-filha

Karoline Lima, de 29 anos, aproveitou este sábado (4/10) para curtir um dia de praia na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, ao lado da filha Cecília, de 3 anos.

A influenciadora foi flagrada brincando com a menina na areia, em um momento de leveza após o fim do relacionamento com o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira.

Veja as fotos

Foto/Portal LeoDias
Karoline Lima nega traição após término com Leo PereiraFoto/Portal LeoDias
Foto/Portal LeoDias
Karoline Lima nega traição após término com Leo PereiraFoto/Portal LeoDias
Karoline Lima e Léo Pereira - Foto: Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo PereiraKaroline Lima e Léo Pereira – Foto: Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira - Foto: Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira – Foto: Reprodução/Instagram

Usando um biquíni azul fio-dental, Karoline exibiu o físico em forma e se divertiu com Cecília, fruto do antigo relacionamento com Éder Militão, zagueiro do Real Madrid. Mesmo sorridente na praia, a influenciadora tem mostrado nas redes que está vivendo um processo de recomeço.

Recentemente, Karoline Lima falou com exclusividade ao Portal LeoDias, sobre o fim do relacionamento com Léo Pereira. A influenciadora negou qualquer episódio de traição, “Até onde eu sei…”, disse, em tom de brincadeira. E, contou que o término foi resultado de diversos fatores. Apesar disso, afirmou guardar com carinho os bons momentos e os aprendizados vividos ao lado do jogador do Flamengo.

