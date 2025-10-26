Solteiro, Álvaro Xaro brinca sobre solteirice e esclarece affair com Lucas Leto

Solteiro não, além! Álvaro Xaro marcou presença no show de Ivete Sangalo em São Paulo na noite do último sábado (25/10). Em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, o participante da “Dança dos Famosos” brincou que está “na ativa caçando macho”. Além disso, ele esclareceu que o affair com Lucas Leto não passou de um beijo e que a amizade entre eles permanece intacta.

Ao ser questionado sobre seu atual status de relacionamento, Álvaro contou que está solteiro e brincou: “Estou aqui na ativa, caçando macho”. Quando perguntado se já tinha encontrado algum pretendente interessante, ele disse que ainda estava avaliando as possibilidades. “Cheguei agora há pouco, tô dando uma olhada, mas quero sair daqui arrastado com alguém, se Deus quiser”, completou, entre risadas.

Quando o assunto foi o beijo no colega de “Dança dos Famosos”, Álvaro perguntou se estavam falando de Lucas Guedez. Depois, refrescando a memória, esclareceu que o beijo não passou de um momento isolado e que não teve continuação: “Foi só um beijinho mesmo, é meu amigo, maravilhoso demais”, ele exaltou Leto.

Vale lembrar que a pegação aconteceu em um quiosque no Rio de Janeiro, logo após a gravação do quadro de Dança. Na ocasião, Álvaro e Lucas foram vistos aos beijos. Em entrevista ao GShow, o intérprete do personagem Sardinha, na novela “Vale Tudo”, comentou o affair: “A foto mostra apenas um beijo entre duas pessoas solteiras em um clima de confraternização, algo totalmente natural, sem mistério”, garantiu.