Sono detox: veja chá que ajuda a relaxar e ainda desinflama o fígado

Talvez você esteja precisando de um chá detox e nem saiba. Atualmente, os problemas no fígado são uma epidemia mundial: estima-se que cerca de 30% da população tenha esteatose hepática, popularmente conhecida como gordura no fígado, uma das principais causas de cirrose e de câncer no órgão.

É por isso que mais pessoas têm procurado formas de incluir em suas rotinas hábitos que ajudem a melhorar a saúde do órgão e um deles pode ser feito mesmo enquanto dormimos: o consumo de chá de camomila.

O chá de camomila, conhecido por ajudar no relaxamento, também pode beneficiar a saúde hepática. Os compostos naturais da flor reduzem inflamações e protegem as células hepáticas contra danos. A bebida ainda contribui para o controle da glicose e redução do acúmulo de gordura.

Segundo a nutricionista e pesquisadora Aline Quissak, CEO do Scanner da Saúde, o consumo equilibrado da infusão pode apoiar o processo natural de desintoxicação. “Para quem tem problemas no fígado, o ideal é incluir o chá de camomila ou erva-doce antes de dormir para favorecer a função do órgão”, orienta.

O que é gordura no fígado?

Popularmente conhecida como gordura no fígado, a esteatose hepática acontece quando as células do órgão acumulam gordura em excesso.

acontece quando as células do órgão acumulam gordura em excesso. Nos estágios iniciais, a condição costuma ser silenciosa e não apresenta sintomas evidentes.

e não apresenta sintomas evidentes. À medida que progride, porém, podem surgir dores abdominais na parte superior direita do abdômen, cansaço, fraqueza, perda de apetite, aumento do órgão, inchaço na barriga, dor de cabeça frequente e dificuldade para perder peso .

. As principais causas estão relacionadas à obesidade, ao diabetes, ao colesterol alto e ao consumo excessivo de álcool.

estão relacionadas à obesidade, ao diabetes, ao colesterol alto e ao consumo excessivo de álcool. A doença é mais comum em mulheres sedentárias, já que o hormônio estrogênio favorece o acúmulo de gordura no fígado. Ainda assim, pessoas magras, que não bebem, e até crianças também podem desenvolver a condição.

Os benefícios da camomila para o fígado

A camomila contém substâncias como luteolina e apigenina, antioxidantes que combatem os radicais livres e reduzem o estresse oxidativo. Esse efeito protege o fígado de danos celulares e pode auxiliar em casos leves de gordura hepática.

Outros compostos da camomila, como as lactonas sesquiterpênicas, têm efeito anti-inflamatório. Eles ajudam a estabilizar processos metabólicos e favorecem a regeneração do tecido hepático. Além disso, a infusão pode equilibrar o açúcar no sangue, um fator importante na prevenção da esteatose.

A nutricionista Daniella Medeiros recomenda que a infusão seja consumida logo após o preparo, sem adição de açúcar. “O adoçante ou o açúcar altera o efeito calmante da bebida e reduzem a absorção dos compostos benéficos”, explica.

Sono em equilíbrio

A bebida, claro, também é conhecida por seus efeitos relaxantes que ajudam a ter uma boa noite de sono. Ao atuar no sistema nervoso central, a apigenina presente na camomila ajuda a reduzir o cortisol. O relaxamento promovido pela infusão de camomila, assim, pode contribuir para uma noite de sono mais profunda e restauradora.

Ter um bom sono é fundamental para o fígado, aponta Quissak. “O fígado realiza processos importantes de detoxificação enquanto dormimos, executando uma boa parte da filtragem de toxinas do organismo e busca estabelecer o equilíbrio metabólico”, afirma a nutricionista.

Cuidados e contraindicações

Especialistas alertam, porém, que o consumo exagerado pode causar efeitos adversos. Em grandes quantidades, a infusão pode sobrecarregar o fígado e algumas variedades silvestres da camomila podem ser prejudiciais ao órgão.

Gestantes devem evitar o consumo, já que a camomila pode aumentar o risco de aborto espontâneo. Pessoas alérgicas a margaridas, crisântemos, arnica ou ambrosia também devem ter cautela, pois a planta pertence à mesma família botânica.

Para evitar problemas, a recomendação diária para o consumo de camomila é de 6 a 12 gramas de flores desidratadas. Quantidade suficiente para preparar duas xícaras de 200 ml da bebida, o máximo aconselhado para um consumo seguro.

