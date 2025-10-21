21/10/2025
Universo POP
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping
Após bariátrica, Thaís Carla quer voltar às passarelas
“Foi proposital”: Gaby Spanic confirma que agrediu Tàmires para deixar A Fazenda 17
Mateus Solano se manifesta após polêmica com celular de fã durante peça
Criança viraliza por pedir esmola para “tia doente” usando foto de Lady Gaga
Ana Castela abre o jogo e nega que pais sejam contra namoro com Zé Felipe
Linkin Park celebra retorno ao Brasil e exalta energia única dos fãs brasileiros
Filhos de Cid Moreira acusam madrasta de desviar R$ 100 milhões
Horóscopo do dia: previsões para seu signo nesta terça-feira

Sophie Charlotte comemora estreia de “Três Graças”: “Sensação gostosa de ser brasileira”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
sophie-charlotte-comemora-estreia-de-“tres-gracas”:-“sensacao-gostosa-de-ser-brasileira”

Com o fim de “Vale Tudo”, a nova novela das 21h, “Três Graças”, estreou na Globo na última segunda (20/10). Criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, o folhetim se passa em São Paulo e aborda diversos assuntos importantes, entre eles gravidez na adolescência. Nesta terça (21/10), Sophie Charlotte, que é protagonista da trama ao lado de Dira Paes e Alana Cabral, comemorou o lançamento de mais um projeto.

“Acordei com uma emoção tão grande. ‘Três Graças’ está com o público. Me sinto muito abençoada por poder contar essa estória com tanta gente maravilhosa ao meu lado. Sensação gostosa de ser brasileira, e de gostar de novela! Acordei feliz”, escreveu a atriz no Instagram. No folhetim, Sophie Charlotte interpreta Gerluce, que é filha de Lígia (Dira Paes) e mãe de Joélly (Alana Cabral).

Veja as fotos

Crédito: @victorpollak
Sophie Charlotte interpreta Gerluce na novela “Três Graças”, da GloboCrédito: @victorpollak
Crédito: @andrenicolau
Sophie Charlotte interpreta Gerluce na novela “Três Graças”, da GloboCrédito: @andrenicolau
Crédito: @victorpollak
Sophie Charlotte interpreta Gerluce na novela “Três Graças”, da GloboCrédito: @victorpollak
Crédito: @andrenicolau
Sophie Charlotte interpreta Gerluce na novela “Três Graças”, da GloboCrédito: @andrenicolau

Leia Também

Na publicação feita na rede social, Xamã, namorado da atriz, comentou “a mãe tá estourada”. O cantor e ator também está no elenco de “Três Graças”, no papel de Bagdá, chefe do tráfico de drogas. O perfil oficial da TV Globo foi outro que não perdeu tempo e elogiou a artista no post: “Você é tudo, Sophie. Brilhante!”.

A nova novela é estrelada por artistas de peso, entre eles Murilo Benício (que interpreta Santiago Ferette), Grazi Massafera (Arminda), Arlete Salles (Josefa), Romulo Estrela (Paulinho Reitz) e Carla Marins (Xênica).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost