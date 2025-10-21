Sophie Charlotte comemora estreia de “Três Graças”: “Sensação gostosa de ser brasileira”

Com o fim de “Vale Tudo”, a nova novela das 21h, “Três Graças”, estreou na Globo na última segunda (20/10). Criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, o folhetim se passa em São Paulo e aborda diversos assuntos importantes, entre eles gravidez na adolescência. Nesta terça (21/10), Sophie Charlotte, que é protagonista da trama ao lado de Dira Paes e Alana Cabral, comemorou o lançamento de mais um projeto.

“Acordei com uma emoção tão grande. ‘Três Graças’ está com o público. Me sinto muito abençoada por poder contar essa estória com tanta gente maravilhosa ao meu lado. Sensação gostosa de ser brasileira, e de gostar de novela! Acordei feliz”, escreveu a atriz no Instagram. No folhetim, Sophie Charlotte interpreta Gerluce, que é filha de Lígia (Dira Paes) e mãe de Joélly (Alana Cabral).

Veja as fotos Abrir em tela cheia Sophie Charlotte interpreta Gerluce na novela “Três Graças”, da Globo Crédito: @victorpollak Sophie Charlotte interpreta Gerluce na novela “Três Graças”, da Globo Crédito: @andrenicolau Sophie Charlotte interpreta Gerluce na novela “Três Graças”, da Globo Crédito: @victorpollak Sophie Charlotte interpreta Gerluce na novela “Três Graças”, da Globo Crédito: @andrenicolau Voltar

Próximo

Na publicação feita na rede social, Xamã, namorado da atriz, comentou “a mãe tá estourada”. O cantor e ator também está no elenco de “Três Graças”, no papel de Bagdá, chefe do tráfico de drogas. O perfil oficial da TV Globo foi outro que não perdeu tempo e elogiou a artista no post: “Você é tudo, Sophie. Brilhante!”.

A nova novela é estrelada por artistas de peso, entre eles Murilo Benício (que interpreta Santiago Ferette), Grazi Massafera (Arminda), Arlete Salles (Josefa), Romulo Estrela (Paulinho Reitz) e Carla Marins (Xênica).