Sorriso Maroto lota Maracanã e anuncia novos projetos: “Esse dia vai ficar marcado”

O show no Maracanã marcou também o encerramento da turnê “Sorriso Maroto As Antigas”, um projeto que revisitou grandes sucessos da carreira do grupo. Segundo Sérgio, o fim dessa fase abre caminho para novidades: “Se a gente não encerrasse a turnê, não conseguiria entregar mais novidades. Vem muito pagode bom por aí! Vocês vão gostar e se surpreender”.
Entre os próximos passos, o grupo aposta no projeto “Sorriso Eu Gosto No Pagode”, que reúne parcerias com grandes nomes do gênero, como Belo, Alexandre Pires, Raça Negra e Fundo de Quintal, este último, inclusive, indicado ao Grammy Latino deste ano: “Estamos vivendo uma fase muito gostosa com esse projeto. É uma forma de homenagear quem influenciou nosso som e nossa história”, disse o integrante.
Encerrando o bate-papo, o grupo fez questão de agradecer aos fãs por quase 28 anos de trajetória: “Gostaríamos de ter um Maracanã em cada cidade. Quem conseguiu ingresso, parabéns! Quem não conseguiu, não se preocupe, porque o Sorriso está na estrada, e vocês estão mais do que convidados para viver isso com a gente”, finalizou Sérgio Jr., emocionado.