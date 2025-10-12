Sorriso Maroto lota Maracanã e anuncia novos projetos: “Esse dia vai ficar marcado”

O grupo Sorriso Maroto viveu uma noite histórica neste sábado (11/10), ao se apresentar com ingressos esgotados no Maracanã, no Rio de Janeiro. Nos bastidores do show, que reuniu uma multidão de fãs, os integrantes conversaram com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, e revelaram que chegaram a tentar uma data extra devido à alta procura, mas o estádio não permitiu por conta da agenda esportiva. “Quando abriram as vendas, o movimento foi tão rápido e intenso que consultamos o Maracanã para tentar uma data extra, mas o estádio não permitiu devido à preservação do gramado e aos jogos”, explicou Sérgio Jr. Ele contou que, apesar disso, a administração do local liberou um lote extra de ingressos na semana do evento: “Ficamos muito felizes! Esse dia vai ficar marcado como um dos mais extraordinários das nossas vidas”.

Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, falou de carreira internacional em entrevista ao portal LeoDias Portal LeoDias Sorriso Maroto Grupo Sorriso Maroto (Reprodução)

O show no Maracanã marcou também o encerramento da turnê “Sorriso Maroto As Antigas”, um projeto que revisitou grandes sucessos da carreira do grupo. Segundo Sérgio, o fim dessa fase abre caminho para novidades: “Se a gente não encerrasse a turnê, não conseguiria entregar mais novidades. Vem muito pagode bom por aí! Vocês vão gostar e se surpreender”.

Entre os próximos passos, o grupo aposta no projeto “Sorriso Eu Gosto No Pagode”, que reúne parcerias com grandes nomes do gênero, como Belo, Alexandre Pires, Raça Negra e Fundo de Quintal, este último, inclusive, indicado ao Grammy Latino deste ano: “Estamos vivendo uma fase muito gostosa com esse projeto. É uma forma de homenagear quem influenciou nosso som e nossa história”, disse o integrante.

Encerrando o bate-papo, o grupo fez questão de agradecer aos fãs por quase 28 anos de trajetória: “Gostaríamos de ter um Maracanã em cada cidade. Quem conseguiu ingresso, parabéns! Quem não conseguiu, não se preocupe, porque o Sorriso está na estrada, e vocês estão mais do que convidados para viver isso com a gente”, finalizou Sérgio Jr., emocionado.